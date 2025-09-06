株式会社オートバックスセブンは、eスポーツ事業を展開するNGM株式会社の第三者割当増資を引き受け、子会社化したと発表した。

両社は、国内最大級のeモータースポーツ大会「AUTOBACS JEGT」を通じて協業してきた実績があり、今回の子会社化によりリアルとバーチャルを融合させた新しいモータースポーツ体験の創出を目指す。今後は1万人規模のオフライン大会の開催や海外展開にも取り組む方針である。

NGM株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾、以下「当社」）は、NGM株式会社（代表取締役社長：北浦諭、以下「NGM」）の第三者割当増資を引き受け、本日付けで子会社化いたしましたのでお知らせします。

■子会社化の背景

当社はこれまで、国内最大級のeモータースポーツ大会「AUTOBACS JEGT（Japan Electronic sports Grand Touring）」を軸に、NGMと強固なパートナーシップを築いてまいりました。NGMは、eスポーツイベントの企画・運営において高い専門性と実績を有しており、当社のeモータースポーツ戦略における重要な協業先として、eモータースポーツ市場の発展に寄与してきました。

昨今、eモータースポーツは年齢・性別・国籍・言語の壁を越えて誰もが参加できる「ユニバーサルスポーツ」として注目を集めており、当社においてはリアルモータースポーツとの融合による新たな価値創出を模索しています。当社はモータースポーツ活動のさらなる強化と次世代コンテンツの創出を目的にNGMを当社グループに迎え入れることを決定いたしました。

当社グループの一員となることで、両社のノウハウとリソースを融合させ、リアルとバーチャルが連携する新たなモータースポーツ体験の提供を通じて業界全体の発展に貢献してまいります。

■今後の展望

1万人規模のオフライン大会の実現と海外展開に向けて

「AUTOBACS JEGT」をはじめとするeスポーツイベントにおいて1万人規模の観客動員を目指したオフライン大会の開催を目指しています。参加者と観戦者が共に楽しめるエンターテインメント性の高い興行を実現し、eスポーツの魅力を広く発信してまいります。さらに、海外進出にも積極的に取り組んでまいります。

■NGM株式会社について

社名 NGM株式会社 所在地 兵庫県神戸市東灘区向洋町中六丁目9番地（神戸ファッションマート5F） 設立 2019年7月（令和元年7月） 代表者 代表取締役 北浦 諭 事業内容 ・eスポーツイベント・大会企画制作事業

・ゲーミングチーム運営事業

・eスポーツ施設運営事業

・eスポーツ機材レンタル事業

・eスポーツソリューション事業 ホームページ https://n-g-m.com/

■「AUTOBACS JEGT」について 2019年9月に誕生した国内最大級のeモータースポーツ大会。「グランプリシリーズ」「チャレンジリーグ」「企業対抗戦」の3部門（チーム制）による公式シリーズを2020年度より展開。2025年度には過去最多となる43チームがエントリー。プロレーシングチームやパーツメーカー、カーディーラーなどさまざまな企業・団体が参加しています。 公式ウェブサイト：https://www.jegt.jp/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

