くらげさんの漫画「ずっと好きだと思っていたけど」がインスタグラムで5800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

ある日、夫から「ずっと好きだと思っていたけれど、もうきつい」と打ち明けられました。実は…という内容で、読者からは「ほっこりしました」などの声が上がっています。

夫のまさかの告白に思わずほっこり

くらげさんは、インスタグラムで夫婦の日常をテーマに漫画を発表しています。くらげさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。

くらげさん「中学時代から創作漫画を描いていました。夫婦のエッセーで投稿を始めたのは2021年からです。コロナ禍の活動自粛中に、自宅でできる新たな趣味を探して、インスタグラムを始めました。

漫画に反応をいただくとうれしいですね。特に、同じ境遇の人から共感のコメントをいただいたときは、『分かるー！ 私もー！』とテンションが上がります（笑）」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。

くらげさん「夫のもったいぶった言い方と、その後のやりとりが印象に残ったからです」

Q.くらげさんにも「昔は好きだったのに、今は…」という物がありますか。

くらげさん「サーモンです。脂がきつくなってきました…」

Q.「これだけはずっと好きでいられる自信がある！」という物はありますか。

くらげさん「お絵かきとカラオケは子どもの頃から好きなので、今後も続けていると思います」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

くらげさん「同じようにパートナーを食べ物に例えたコメントをいただきました！ ほっこりしたエピソードが多く、読んでいて癒やされました」