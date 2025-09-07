【漫画】「ずっと好きだと思ってたけど…正直きつい」夫から突然の告白！？ 夫婦の何気ないやり取りに思わずクスッ【作者取材】
くらげさんの漫画「ずっと好きだと思っていたけど」がインスタグラムで5800以上の「いいね」を集めて話題となっています。
ある日、夫から「ずっと好きだと思っていたけれど、もうきつい」と打ち明けられました。実は…という内容で、読者からは「ほっこりしました」などの声が上がっています。
夫のまさかの告白に思わずほっこり
くらげさんは、インスタグラムで夫婦の日常をテーマに漫画を発表しています。くらげさんに作品について話を聞きました。
Q.漫画を描き始めたのはいつごろからですか。
くらげさん「中学時代から創作漫画を描いていました。夫婦のエッセーで投稿を始めたのは2021年からです。コロナ禍の活動自粛中に、自宅でできる新たな趣味を探して、インスタグラムを始めました。
漫画に反応をいただくとうれしいですね。特に、同じ境遇の人から共感のコメントをいただいたときは、『分かるー！ 私もー！』とテンションが上がります（笑）」
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由やきっかけを教えてください。
くらげさん「夫のもったいぶった言い方と、その後のやりとりが印象に残ったからです」
Q.くらげさんにも「昔は好きだったのに、今は…」という物がありますか。
くらげさん「サーモンです。脂がきつくなってきました…」
Q.「これだけはずっと好きでいられる自信がある！」という物はありますか。
くらげさん「お絵かきとカラオケは子どもの頃から好きなので、今後も続けていると思います」
Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。
くらげさん「同じようにパートナーを食べ物に例えたコメントをいただきました！ ほっこりしたエピソードが多く、読んでいて癒やされました」