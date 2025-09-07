スーパーマラドーナ・武智（47）が6日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。TikTokの収益を告白して出演者が衝撃を受ける場面があった。

今回のゲストは今年のお笑い賞レース「THE SECOND」を制したお笑いコンビ「ツートライブ」。同コンビに対して「言いたいことがある」としてスーパーマラドーナ・武智、中村、「滝音」さすけ、秋定遼太郎の4人が登場した。

武智がTikTok配信でお金を稼いでいることが話題となり、「僕も子供いるんで。やっぱりね、育てなあかんから。いろんなとこで稼がなあかんなって。一生懸命頑張ってるんですよ」と語った。

すると、MCの明石家さんまが「お前でTikTokどれぐらい儲かってんねん?月。今一番ええ時。正直に。みんながやるかどうか決めるからやな」と聞いた。

「えっ!?」と戸惑いつつ「これ…あれっすか?ピーとか入ってくれるんすか?」と確認した武智。さんまは「入れるよ。入れてほしかったら」と約束。武智が伏せてほしいとお願いしたことに、スタジオに出演した芸人たちは「そんなに!?」と驚いた。

武智は「凄い時で…」と金額を告白。放送では伏せられたが、スタジオの出演者たちは一斉に「えぇー!?」と衝撃。アシスタントの同局の藤本万梨乃アナウンサーは手を口に当て、目を見開く姿も映った。さらに「そんなにいくん?」「凄っ!」と声が上がる中、武智は「1日」と月ではなく1日で稼いだ金額だと伝えた。

これには「1日で!?」とスタジオに再び激震が走っていた。