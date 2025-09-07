コメの小売価格の高騰に対処するために備蓄米放出を石破政権が決めたのは、今年5月のことだった。こうした政府の動きに、コメ農家からは反発の声が挙がっている。農業ジャーナリストの窪田新之助氏が取材したコメ農家の口からも、辛口コメントが続々と飛び出した。

「政治家の人気取りのため」

「消費者に安心感を与えるためには良かった」と、まずは一定の評価をするのは、長野県上伊那郡飯島町で水田100ヘクタールを経営する株式会社田切農産代表の紫芝勉（ししばつとむ）さん（64）。その理由は、米価が高騰した要因には実態以上の品薄感もあったとみているから。だからこそ、卸売業者や商社が先食いしたり消費者が買いだめをしたりして、余計に米は足りなくなった。備蓄米の放出は不足感に満ちた世間の空気を緩めるには必要だったという。



ただ、紫芝さんはこうくぎを刺す。「小売価格を下げるためだけの備蓄米の放出は一度限りで止めてもらいたい」。その理由は、需給への突然の政治介入は、農家が米価を見据えながら練っている作付計画を乱すからだ。さらに消費者の立場としても不公平に感じたという。「この辺りのスーパーには備蓄米は並ばないからね。一部の人だけが手にできるのはどうなのかな」

そもそも備蓄米を放出する是非については食糧法で定められ、「その供給が不足する事態」、すなわち緊急事態しか認められていない。だからこそ当初は放出されなかったのではないか。それなのに、明らかに価格を下げることを目的として放出することは、同法の趣旨と異なるのではないか。そう疑問視する声が稲作農家から聞こえてくる。

その1人は秋田県横手市の小田嶋契さん（61）。2014年から2020年まで2期にわたってJA秋田ふるさと（秋田県横手市）の組合長を務め、2018年のいわゆる「減反廃止」後には、実需者の求めに応じて主食用米を増産してきた。退任後は水田7.5ヘクタールで米や葉タバコなどを作りながら、秋田県立大生物資源科学部客員研究員として「米の流通と価格形成」の研究をしている。

「虎の子の備蓄米を放出して、その在庫を減らしてしまい、放っておけばいずれ民間には米があふれかえるだろう。こんなおかしな状態にしてしまったことを、国はこれからどう整理するのか。備蓄米を放出したことは、政治家の人気取りのためだったように受け止めている」

小田嶋さんがそんな思いを募らせたのは、参議院選挙の最中の7月14日に秋田県大仙市で、石破茂首相と40分ほど面会したことが関係している。「意見交換したい」という触れ込みで、ほかの農家4人とともに声がかかった。ところが5人それぞれの持ち時間は3分程度。残り約25分の多くは、石破首相が備蓄米を放出したことの「言い訳」に費やされたという。

「備蓄米を放出したことで米価が下がることを釈明したかったんだろうけど、選挙のための言い訳のように聞こえたな」

「適正価格」とは何なのか

小田嶋さんが「令和の米騒動」の成り行きを見ていて感じているのは、農政の“先祖返り”が起きようとしていることだ。1942年から1995年まで続いた食糧管理法の時代のように、米の生産や流通に対する国の管理や統制が強まるのではないかと不安を感じているのだ。

なかでも気になっているのは、にわかに世間で話題に上るようになった「適正価格」という言葉。石破首相は5月21日に開かれた国会の党首討論で、5キロ当たりの米の小売価格について「3000円台でなければならない」と言い切った。これを皮切りに、ほかの政治家も根拠がはっきりしない適正価格をそれぞれ主張するようになった。あまつさえ農業経済学が専門の東京大学特任教授・名誉教授の鈴木宣弘氏さえもが農業専門紙「日本農業新聞」のインタビューに、「3500円前後が妥当」と言い切ってしまった。

「適正価格」という言葉が突如として使われるようになったきっかけは、2024年5月に約四半世紀ぶりに改正された、農政の羅針盤とされる「食料・農業・農村基本法」にある。その条文に、農産物の「適正な価格形成」が盛り込まれた。それを強く求めてきたのは、ほかならぬJAである。その真意は米価を上げるためだったはず。ところが、いまや政治家によって米価を下げるために利用されているのは皮肉である。

果たして「適正価格」など存在するのだろうか――。これは、小田嶋さんのみならず、ほかの稲作農家も疑問視するところだ。

