スキージャンプ・小林陵侑、“最近買い替えた”3000万円“高級SUV”公開「夢あるな〜」
北京五輪で金メダルを獲得したスキージャンプ・小林陵侑（28）が、6日放送のTBS系『ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』（後7：00）に出演。最近買い替えたという“愛車”を明かした。
【写真】かっこいい！小林の愛車と同型の“高級SUV”
『世界陸上直前！世界一のアスリート大集合SP！』というテーマで、さまざまな種目のアスリートが集結した今回。番組冒頭に、東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストの水谷準（36）が、お金にまつわる話題を切り出すと、「（卓球以外に）スキージャンプも夢ある」とぶっこみ。
スキージャンプは、ヨーロッパでサッカーと並ぶ人気競技であり、トップ選手の年収は数億円であることが説明されると、出演陣は驚きの表情。ネプチューンの堀内健（55）が「1個だけ夢ある話を聞かせてください」と振ると、小林は「最近、車買い換えました」といい、購入した車の写真が登場。
SUVタイプの白のランボルギーニで、その金額を聞かれると、「3000（万円）くらい」とぶっちゃけ。出演陣が「夢あるな〜」と感心するなか、同じウインタースポーツで、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか、33）は、口をあんぐり開けたまま「買えない、替えない」とつぶやいていた。
SUVタイプの白のランボルギーニで、その金額を聞かれると、「3000（万円）くらい」とぶっちゃけ。出演陣が「夢あるな〜」と感心するなか、同じウインタースポーツで、スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか、33）は、口をあんぐり開けたまま「買えない、替えない」とつぶやいていた。