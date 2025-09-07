駒大苫小牧で甲子園連覇に貢献、メジャー挑戦、外資系金融、商社を渡り歩く…「マー君の同期」の意外なその後

大谷翔平、ダルビッシュ有、田中将大……。甲子園を沸かせてきた高校野球の「怪物」たち。しかしその陰には、プロの世界で活躍することがかなわず、まったく別の進路を歩んでいく者もいる。著書に『データで読む甲子園の怪物たち』があるゴジキ氏が、現在はエリート商社マンとして活躍する鷲谷修也氏（駒大苫小牧）のキャリアを紹介する。

強豪・駒大苫小牧の夏連覇に貢献

斎藤佑樹を擁する早稲田実業と、3連覇を狙っていた駒大苫小牧で決勝を争った2006年夏の甲子園。当時、駒大苫小牧のエースだった田中将大とチームメイトだったのが鷲谷修也だ。鷲谷は1年秋から試合に出場し、甲子園にも出場している。

2年夏の甲子園は、背番号は二桁だったものの、5試合中4試合に出場。夏連覇を果たした初戦で鷲谷はスタメンにはならなかったが、代打でヒットを放つ。

そのアピールがかない、3回戦の日本航空戦では5番打者として出場するもこの試合はノーヒット。準々決勝は総力戦だったにもかかわらず出番がないまま試合が終わる。

準決勝の大阪桐蔭戦は相手が左の辻内崇伸だったが、左打ちの鷲谷がスタメン出場し、2回にタイムリーツーベースを放ち、チームを勢いづけた。この試合も接戦になるが、チームはなんとか勝利。決勝の舞台も鷲谷はスタメンを勝ち取る。

結果的に、決勝では6回、7回に内野安打でチームのチャンスを作り、連覇に貢献した。選手として派手さはなかったものの、大会を通して打率3割6分4厘を記録。田中や本間篤史と並んで2年生ながらも大舞台で活躍を見せた。

卒業後はアメリカの短大へ進学

しかし、その後は調子がなかなか上がらない時期もあり、翌年の春の大会では背番号さえもらえなかった。

その後の夏はなんとかレギュラー入りし、甲子園出場がかかる決勝では2本のホームランを放った。しかし、甲子園に入ると青森山田戦でホームランを記録したものの、前年のようなハイアベレージを残せないまま準優勝に終わる。

その後、筑波大学を目指し、勉強に打ち込んだ。しかし、受験結果は不合格。

「全然勉強なんかしてませんでしたから。浪人しようとも思いましたが、それでも与えられた時間は1年じゃないですか。でもアメリカだと、とりあえず入りやすい短大に入ってそれから大学に編入っていうことができますから。その方が挽回のチャンスも多いって考えたんです。それに9月入学なんで、それまでも勉強の時間がありますし」

とコメントするように鷲谷は高校卒業後に渡米している。

半年間英語を勉強した後、アメリカ・カリフォルニア州のデザート短大の一般入試を受けて合格し、野球部に入部。リーグ戦で活躍したことにより、メジャー球団から調査書が送られてくるようになる。

ナショナルズに異例のドラフト入団

「ウチもそうでしたね。エースピッチャーが単位落としてベンチ入りできないとか。でも、そういう選手がいるからメジャーのスカウトも来るんですよ」と話すようにアメリカのスカウトの目にも入る状況になったのだ。

その結果、

「ネットで調べたんですよ。そしたら、1500人くらい指名されるって。調査書は9球団くらいからもらったんです。それでナショナルズから42巡目で指名されたんですけど、全体では1261番目。結局、その年はお断りしました」

と話すように辞退。これは、指名の順位もそうだが短大から大学への編入を考えていたこともあった。

翌年も、14巡目（全体で412番目）で再びナショナルズに指名され、「オフに北海道に戻って多くの人が応援してくれていることを知り、チャレンジを決めた」と意気込んで契約。

ルーキーリーグでは40試合に出場。打率2割4分6厘・12盗塁。ポストシーズンでも10打数5安打とチームのリーグ優勝に貢献した。

当時の年俸は日本円で約60万円。「やっぱり他人ができないこと、やったことないことをやりたい。ドラフト指名選手はもちろん、野手で下から上がった日本人っていないじゃないですか。だから必ずやりたいんです」と強い気持ちを持っていた。

紆余曲折の経験がビジネスに活きる

しかし、2010年にルーキーリーグ開幕前に解雇され、日本に帰国して石川ミリオンスターズでプレーしたが2011年に現役を引退した。

現役引退後は、渡米した経験などを活かし、2012年に上智大学に編入し、2014年に卒業。2014年には、外資系の金融会社に入社し、その後三井物産に入社を経て、現在はまた外資系の金融会社で働いているようだ。

野球では、プロ野球選手やメジャーリーガーにはなれなかったが、

「全然マインドセットが違う。『何でそんなにミスを恐れてるんだ』って何度も言われた。現地では、ミスを恐れることに対して厳しく言われる。この経験を通じて、自分の考え方も変えられた」

と言うようにアメリカで生活した経験により、ポジティブシンキングになったという。

アメリカの経験で「ミスを恐れない」考え方に変わり、現在のビジネスの場でもそのマインドが活かされているのだろう。

この鷲谷のように、紆余曲折した経験を活かし、ビジネスマンとして活躍する人はメンタルの部分でも頼もしさはあるのではないだろうか。

