◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時５分開始予定）、敵地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発のマウンドには１２勝目を狙う山本由伸投手（２７）が上がる。

ロバーツ監督は試合前に、ダルトン・ラッシング捕手（２４）が負傷者リスト（ＩＬ）に入ることを発表。ラッシングは前日５日（同６日）に右膝に自打球を当てて途中交代し、骨には異常がなかったが、ＩＬ入りとなって無念の離脱になった。

ドジャースの捕手陣は、５月にラッシングがメジャーデビューしてから正捕手のスミス、新人のラッシングという２人体制だった。だが、スミスは３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦でファウルボールが右手に当たって途中交代。ＩＬ入りこそしていないが、４日（同５日）以降は欠場が続いている。

４日（同５日）には、マイナー契約だった２７歳捕手のロートベットを緊急昇格させ、５日（同６日）のラッシング交代後はマスクをかぶり、この日は「９番・捕手」でスタメン入りし、山本とバッテリーを組むことになった。

ナ・リーグ西地区首位を走りながら、下位チームに４連敗と苦しい戦いが続く中で、捕手にアクシデントが続出。球団史上初のワールドシリーズ２連覇へ向けて正念場を迎えている。

ラッシングは、４５試合に出場して１２１打数２３安打の打率１割９分、３本塁打、２１打点だった。