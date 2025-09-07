「若い頃より今の方がさらに魅力的」48歳・松たか子が年齢を重ねるごとに女優として輝きを増す”納得の理由”

『しあわせな結婚』で見せた唯一無二の演技

テレビ朝日系で放送中の『しあわせな結婚』がまもなく最終回を迎える。主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子、脚本・大石静という実力派が揃った本作は、50年間独身を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎と美術教師・鈴木ネルラの電撃結婚から始まるマリッジ・サスペンスだ。

松たか子が演じるネルラは、レンコンが好きで、芸術家で、美術への情熱を語る時には目を輝かせ、寝相のクセが強く、幸太郎を驚かせる。一見エキセントリックだが、その奇行の一つ一つが憎めない。レンコンへの純粋な愛情表現も、芸術への情熱も、無防備な寝姿も、すべてが彼女の素直さを表している。一挙手一投足が目を離せない、変で可愛くて魅力的な女性--まさに松たか子にしか演じられない役柄だ。

しかしネルラには15年前に婚約者が亡くなったという過去があり、その事件を追う刑事・黒川（杉野遥亮）の登場により、幸太郎は妻の秘密と向き合うことになる。日常の幸福な結婚生活と過去の闇が交錯する中で、ネルラの無邪気な笑顔の裏に潜む影を、松たか子は絶妙な間と表情で表現している。この不穏さと愛おしさの共存こそ、40代の松たか子だからこそ表現できる領域だ。若い頃なら単純に『ちょっと不思議な女性』で終わったかもしれない役柄に、人生の複雑さと深みを加えることができるのは、彼女が積み重ねてきたキャリアと人生経験とがもたらす説得力があるからこそ。

1977年6月10日生まれの松たか子は、2025年現在48歳。SNSでは「若い頃と全然変わらない」「年齢を重ねてますます可愛い」「若い頃よりむしろ今の方が魅力的」といった声が上がる。実際、40代になった松たか子は、若い頃とは異なる深みと説得力を獲得している。

役者・松たか子の40代の歩み

松たか子の40代を語る上で、まず外せないのが2017年のドラマ『カルテット』（TBS）だ。脚本家・坂元裕二との黄金タッグで、カラオケボックスで偶然出会った30代の男女4人が弦楽四重奏団を結成し、軽井沢で共同生活を送る物語。松たか子演じる巻真紀は、過去を隠し、嘘をつき続ける女性。満島ひかり演じるすずめに正体を見破られそうになった時の、必死に取り繕いながらも動揺を隠せない表情、声の震え、そして観念したような諦めの表情--これらの繊細な感情の変化を見事に演じきった。嘘つきという設定でありながら、視聴者が巻真紀を嫌いになれなかったのは、松たか子が彼女の弱さと切実さを同時に表現したからだ。

2021年の『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ/フジテレビ）は、三度の離婚経験がある建築会社社長という設定。設定だけ聞くと、「気ままで、奔放で、恋多き女性」か「悲劇のヒロイン」を想像するが、松たか子のとわ子はそのどちらでもなかった。元夫たちが何かと理由をつけて現れても、完全に拒絶するでもなく、かといって甘い顔を見せるでもない。「何しに来たの？」という困惑と、「まあ、お茶でも飲んでいけば」という微妙な情の間で揺れ動く。仕事では凛として「商品を作ってるんだよ」と言い切る強さを持ちながら、恋愛では不器用さを隠せない。三度の離婚を「失敗」ではなく「経験」として受け止め、前を向いて生きる姿を、肩の力を抜いた自然体で演じた。

ザテレビジョンドラマアカデミー賞の受賞インタビューで松たか子は「離婚を悔やむ元夫に『もう悔やまなくていいんだよ』と言う優しさと、部下に『私たちは作品を作ってるんじゃないよ、商品を作ってるんだよ』と言うシビアさの両面を持っているところ」がとわ子の好きな部分だったと語っている。

2025年2月公開の映画『ファーストキス』では、倦怠期の夫婦という難しい役柄に挑戦。離婚寸前だった夫（松村北斗）が事故死し、偶然15年前にタイムトラベルして若き日の夫と再会する40代の舞台デザイナー・カンナを演じた。18歳年下の松村との夫婦役だが、年齢差を感じさせない自然な演技が評価された。インタビューで松たか子は「カンナは落ち着かない人なんです、自分を抑え込むことをしないで、まっしぐらに行動しちゃう」（2025年1月30日のWeb eclat）と語る。愛を取り戻そうとする女性の切実さが胸を打つ。

彼女の出自が与える説得力

2025年正月放送の野木亜紀子脚本『スロウトレイン』（TBS）では、家族の重みを背負う長女・渋谷葉子を演じた。交通事故で両親と祖母を失い、多部未華子演じる都子、松坂桃李演じる潮という姉弟を支える役柄。家族への責任と自分の人生への憧れが同居する複雑な感情を見事に表現した。ORICON NEWS（2024年10月24日）で松たか子は「心から信頼を寄せる土井監督の下、多部さん、松坂君という最高の妹、弟と一緒に、ああでもないこうでもない、と過ごしていたら、あたたかいドラマができました」と振り返っている。この作品で松たか子が見せた「自由と不自由の両立」は、彼女自身の人生とも重なる。梨園という伝統の世界で育ちながら、女優として自由に生きる。その二面性が、演技に独特の厚みを与えている。

世代を超えて愛される理由

撮影現場での「パン祭り」エピソードも、松たか子の人柄を物語る。ヤマザキ春のパンまつりのCMに長年出演している彼女は、現場でも大量のパンを差し入れすることで有名だ。ライブドアニュース（2021年4月15日）によると『大豆田とわ子と三人の元夫』では「ランチパック、ロイヤルブレッド、ダブルソフト……スタジオの机にところ狭しと並べられた山崎製パンのパン各種。壁の『松たか子様ありがとうございます』という張り紙」が話題となった。

松尾スズキとのコントドラマ出演時のエピソードも興味深い。LEON（2023年3月20日）のインタビューで松たか子は「ホントに私、面白いことはできないし、面白くもないし、無理です」と言って逃げ回っていたという。しかし最終的に挑戦を決意し、「カメラの横で松尾さんが力強く頷きながら聞いてくださっている。それがもう反則的に可笑しくて、笑いをこらえるのにも必死でした」と楽しそうに振り返る。

梨園という日本の伝統芸能の中枢で育った人物が、極めて庶民的な「パン」で周囲を喜ばせ、「面白くない」と言いながらコントに挑戦する。この素直さと気取らなさが、世代を超えて愛される理由だ。

48歳の松たか子だからこそ演じられる「複雑で魅力的な女性」

そして現在放送中の『しあわせな結婚』のネルラは、これまで松たか子が演じてきた役柄の集大成のようだ。『カルテット』の嘘つきな巻真紀、『大豆田とわ子』の三度離婚したとわ子、『ファーストキス』の倦怠期のカンナ、『スロウトレイン』の責任を背負う葉子--すべての要素が混じり合い、48歳の松たか子だからこそ演じられる「複雑で魅力的な女性」が生まれている。

20代から50代まで幅広い女性層から支持される松たか子。彼女が演じる役柄の多くは、完璧ではない女性たちだ。三度も離婚しても次の恋愛に前向きになれる。嘘をついても音楽への愛は本物。変わっていても愛すべき存在。責任を背負いながらも自分の幸せを求める。そんな「ダメだけど憎めない」女性たちを、松たか子は愛情を持って演じる。

40代の松たか子がこれほど魅力的なのは、彼女が年齢を重ねることを恐れず、むしろそれを武器に変えているからだ。自由と不自由、楽しさと寂しさ、伝統と革新、品格と庶民性--すべての矛盾を内包しながら、それを魅力に変えてしまう稀有な存在。年齢を重ねることで「こうあるべき」という呪縛から解放され、より自由になれる。松たか子という女優は、そのことを自身の存在で証明し続けている。

