なかなか点灯させることのできなかった優勝マジックだが、今季初点灯させた翌日の試合で一気に「2」も減らした事実は大きい。「ここまで来たらもう、みんな気持ちだよ」。観戦に訪れた孫オーナーを見送った後、王球団会長はそう言ってチームの勝利を喜んだ。

今季のチーム失策数は72と12球団最低の数字が横たわる。これは故障者が続出し、経験の浅い選手を多く起用せざるを得なかったチーム状況が生んだ数字でもある。当然、反省すべき事実だ。

一方で「球際の強さ」や「優れた状況判断」と、チームが伝統的に培ってきた強みに一切“陰り”がないこともまた、事実としてある。それを六回の守りで再確認した。

先発有原がこの回先頭の1番中島に二塁への内野安打を許した直後だ。続く2番ボイトに三塁線を破られる安打を許し、無死二、三塁とピンチが拡大したと思われたが、左翼手の柳町が素早くクッションボールを処理して二塁へ送球。打者走者の二塁進塁を防ぎ、無死一、三塁にとどめた。

このプレーが生きた。先発有原は続く3番フランコの遊ゴロ併殺崩れの間に1点を失ったが、柳町の好守がなければ複数失点の可能性もあった。その直後には捕手海野が代走小森を一塁けん制で仕留め、最少失点で切り抜けた。今季21度目の1点差勝利の背景には、それなりの理由があった。 （石田泰隆）