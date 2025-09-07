再生可能エネルギーの拡大に、洋上風力発電はなくてはならない。大型プロジェクトの挫折を教訓にして、政府は普及しやすい制度設計を急ぐべきだ。

秋田県と千葉県沖の3海域で進んでいた洋上風力発電所の建設計画で、事業主体の三菱商事が撤退を発表した。

資材価格の高騰で建設費が当初見込みの2倍以上に膨らみ、採算が合わなくなったと説明した。物価動向を読むのは難しいとはいえ、見通しの甘さは否めない。

政府が洋上風力の促進区域を設定し、1回目の事業者公募で選ばれたのが三菱商事を中心とする企業連合だった。他社よりも圧倒的に安い売電価格を提示し、3海域全てを落札した。

合わせて約170万キロワットの出力を持つ発電所を建設し、2028年から稼働を始める計画だった。撤退を受け、政府は事業者の公募をやり直すことになる。

洋上風力の先端事業だけに三菱商事の責任は重い。3海域の地元では、官民が経済効果に期待して受け入れ準備をしていた。地元には丁寧な対応が必要だ。

脱炭素やエネルギー安全保障の強化に向け、再生可能エネルギーの普及は不可欠だ。洋上風力の重要性に変わりはない。

政府は今年改定したエネルギー基本計画で、電源に占める風力の割合を23年度の1・1％から40年度に4〜8％程度に増やす目標を掲げた。海に囲まれた日本で、洋上風力は切り札と呼ばれる。

長崎県西海市沖をはじめ、他に6海域が促進区域に指定され、事業者が選ばれた。三菱商事の撤退を検証し、事業化への歩みを止めない環境づくりが肝要だ。

洋上風力の公募制度はたびたび課題が指摘されていた。

1回目の入札では価格面が重視され、事業の開始時期や計画の実現性に対する評価が相対的に低かった。担当する経済産業省と国土交通省は2回目の入札から評価基準を変更した。

落札した事業者が採算を確保しやすいように、資材価格が高騰した場合は一定程度を売電価格に反映できる仕組みも打ち出した。事業環境の変化に応じ、柔軟な対応をしてもらいたい。

ただし、コストの上昇を電気料金に転嫁するだけでは利用者の負担が重くなる。バランスの取れた価格制度であるべきだ。

建設コストの増加は三菱商事だけの問題ではない。洋上風力に必要な設備の多くは海外に依存しているため、円安の現状では高騰するリスクが大きい。国内で供給網を築く必要がある。

洋上風力の計画地周辺に関連産業が集まる動きが出ている。響灘で発電所の建設が進む北九州市では、部品メーカーやメンテナンスの研修施設が操業を始めた。産業集積にも政府の支援を求めたい。