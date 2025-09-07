長崎市は来年4月、印鑑登録証の交付手数料など約820件の行政サービス料を改定する方針だ。値上げするものが多く、庁舎窓口における証明書の発行手数料が主となっている。改定は消費税の転嫁分をのぞいて1992年度以来、34年ぶり。窓口の混雑緩和に向け、コンビニで証明書を交付する際の手数料は据え置く。

庁舎窓口での印鑑登録証や住民票の写しの交付手数料は、現行300円から400円に値上げする。市夜間急患センターでの普通診断書は現在3142円なのが3460円に。一般的な粗大ごみの処分代は200〜400円増となる。

コンビニでの交付手数料は、窓口の混雑緩和や市側のマンパワーの効率化に向けて現行の低額設定を維持する。例えば、住民票の写し200円など。

市は5日開会の市議会定例会に関連議案を上程した。市によると、手数料収入は約9・7億円で、2023年度から約3・6億円増加する見込みという。市幹部は「終わりの見えない物価高で、市の財政の切迫した状況は続く」と話した。鈴木史朗市長は8月末の記者会見で「市民の過度な負担にならないように努める。理解を求めていきたい」と述べた。

市は今後、原則5年ごとに料金の見直しを図っていくという。市中心部の商店街で買い物をしていた同市西山本町の60代女性は「手数料は生活する上で少なからずかかってくるもの。これからどんな影響が出てくるのかが心配」とこぼした。 （高平路子、貞松保範）