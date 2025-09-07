佐賀県がゲームソフト大手のスクウェア・エニックス（東京）の人気ゲーム「サガ」シリーズと連携するイベント「ロマンシング佐賀2025」が、焼き物の里である伊万里市や有田町を舞台に10月25日から来年3月22日まで開かれる。11年目の今回は陶板モニュメントや絵付け体験、温泉地巡りなどの企画が満載。担当者は「テーマは『新たな閃（ひらめ）きをサガす旅』。多くの人に『ロマ佐賀』を楽しんでもらい、佐賀のファンになってほしい」と話している。

ゲーム名と「佐賀」が同じ読み方であることをきっかけに2014年からコラボレーションをスタート。地域と継続的、多様に関わる「関係人口」の創出を目指し、イベントを重ねる。

今回はサガシリーズクリエーターの倉持諭さんと小林智美さんのイラストが描かれた有田焼陶板モニュメント（高さ約1・5メートル）をJR伊万里駅前と有田駅前に新設。両市町内には、シリーズのキャラクターが描かれたマンホールのふたを新たに備える。こうしたロマ佐賀の有田焼陶板は県内7カ所、マンホールは32枚となる。

絵付け体験として、伊万里市ではシリーズのキャラクター「はにわ」をかたどった湯呑（の）みに下絵付けをし、有田町ではキャラクターや観光地といった絵の転写シートを皿に貼り付ける。

シリーズの一つ「サガ フロンティア」がファンから「サガフロ」として親しまれていることから、21年に始まった県内の温泉地を巡る「SaGa風呂」も実施。伊万里、有田両地区を含む県内8地域の入浴施設を利用すると、キーホルダーなどオリジナルグッズが当たる。

ほかに絵皿、箸置きの販売や観光地巡りも。各企画の詳細は決まり次第、公式ホームページで紹介される。山口祥義知事は「今年もロマ佐賀の季節がやってきた。伊万里・有田がエリアで、いよいよ真打ち登場。ぜひ佐賀にお越しください」と呼びかけている。

（中川次郎、田中早紀）