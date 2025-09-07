メイプル超合金カズレーザー（41）が7日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（41）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚にあらためて言及した。

冒頭で松陰寺が「本当に誰しもが予想してなかったんじゃない？ どこ行くのにもさ、カズって赤（の服）と金髪やん。今日も陣内（智則）さんとしゃべってて“いや、ほんまに分からんかったな〜。どうしてたんやろう？”って」と聞くと、カズレーザーは「普通に暮らしてました」と答えた。

松陰寺が「そうなの？外とか（行く時）は？」とたずねると、カズレーザーは「旅行とか行く時だけちょいとメガネかけたりしましたけど。あと帽子被ったりしますけど、基本はあんま変えずに」と話した。

カズってあんま、結婚とか興味ないのかなと思ってた」などと言うと、カズレーザーは「なかったですね。全然、全く（興味）なかった」と即答。松陰寺が「一緒には住んでるわけではない？」と確認すると、カズレーザーは「一緒には住んでないっすね。こっちが遊び行ったりする感じっす」と説明。

松陰寺が改めて「カズ、結婚したんや。みんなめちゃめちゃ驚いてたでしょ？」と言うと、カズレーザーは突如語気を強め「これ、本当に凄いことなんですよ。いやいや、まじで。凄いことなんですよ！本当にみんなびっくりした方がいいですよ」と自ら話し、トークを盛り上げていた。

カズレーザーと二階堂は先月10日、結婚したことを発表した。