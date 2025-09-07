¿¥ÅÄÍµÆó¡¢Î¦¾å¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ï¡Öºî¤êÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×
ÇÐÍ¥¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
29ºÐ¤Î1997Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¡¢TBS·Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄ¤À¤¬¡¢5ºÐ¤«¤éÌîµå¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤Î·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤Ï9·î13Æü¤«¤éÀ¤³¦Î¦¾å¤¬Åìµþ¤Ç³«Ëë¡£¿¥ÅÄ¤ÏÂç²ñ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£MCÎÓ½¤»á¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Îºî¤êÊý¤¬ËÍ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤ÀÂ®¤¤¿ÍÃ¯¡©¡¡¶¯¤¤¿ÍÃ¯¡©¤Ã¤Æ¸«¤»Êý¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¶½Ì£¤¬¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥ì¥Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤µ¤»¤ëÍ¾±¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í¾Çò¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤«¤éË´Ì¿¤·¤Æ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤È200¥á¡¼¥È¥ëÁª¼ê¤Î¥Ä¥£¥Þ¥Î¥¦¥¹¥«¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢Ë´Ì¿¤·¤¿¿Í¤À¤è¤Í¡£¸µ¤Ë¤¤¤¿¹ñ¤Î¿Í¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸À¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¾¡¼ê¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î±Ç²è¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
ÎÓ»á¤Ï¡Ö¶¥µ»¤ÎÎ¢¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¡£¤¦¤ï¤¡¡Á²¿¤À¡¢¤³¤ÎÍ«¤¤¤Ï¡Á¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶½Ê³¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢Á´Á³¡¢Î¦¾å¡¢¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£