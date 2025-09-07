元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が3日、日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」に出演。テレビ東京退社後の年収の変化について明かした。

佐久間氏は動物に扮した出演者たちから自身についていろいろ質問を受ける中で「（テレ東を）辞めちゃったんですよ。4年前に。もう辞めざるをえないと」と話した。その理由として「（会社から）“部長になれ”って言われて。部長になると、現場から離れなきゃいけない感じだったので、まだやりたい企画があったから、“退職させてください”っていう」と説明した。

「ぶっちゃけ、辞めた方がお金になる？」との質問に、佐久間氏は「辞めてからは、結果“そうだな”と思ったけど、辞める時は“そうなる”かどうかは…（分からなかった）」と答えた。

「結果いくらぐらいになったの？」「テレビ東京がバナナ1房（ふさ）だとすると、今は何房もらえる？」などとさまざまな表現で現在の収入について追及されると、佐久間氏は「いや〜、どのぐらいかな？ “房”で言うと7〜8」とぶっちゃけた。タレント村重杏奈は「お〜！」と驚いたが、佐久間氏は思わず具体的な話をしてしまったことに「マジで恐ろしい回だな…」とぼやいた。画面には「フリー転身で給料約8倍」というテロップが表示されていた。