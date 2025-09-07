お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月7日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）内の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で共演したダチョウ倶楽部の肥後克広（62）と寺門ジモン（62）について言及した。

「8月にやってんけど、大変評判よくて。『アメトーーク！』に出ました。2年目やねんけど、ダチョウ倶楽部さんの回に下手側のゲストとして、上手側は太田プロのな、土田（晃之）さん、有吉（弘行）さん、劇団ひとりさん、いっぱいおるわ。で、下手側はあんまダチョウ倶楽部と面識のない人代表で2年目やってんけど」と切り出した。

「言うたらめちゃくちゃイジられたんよ。イジられてもみくちゃになって、嫌がりながらダチョウ倶楽部さんと一緒にギャグをして。スベって。『なんやねん！』って。キレたりとか。最後、熱湯風呂入ったりとか俺が。何かそういうのをして結構よくて。このお笑い界の大ニュースを語る回においてはな、もちろんな、もう間違いなくここまで積み上げてきた粗品のブランディング、格を上げに上げた俺が今ここでワンポイント、こういうことをあえてするから、見事ハマったやろという風にイキり散らかしたいところなんですが、これはもう素直にありがとうございますやったな。ほんまありがとう」と感謝した。

そして「俺という人間はな、イジられへんねん。普通に生きてたら。横にせいやもおるし、霜降り明星の粗品っていうのはイジられない人生やったんよ。で、イジられる時の快感とか、面白い返しをしたらド爆発する感じ、俺は体験せんまま芸人人生終わってくんかなと思いながら、でもほんまに冒頭ちょっと言ったように、ブランディングじゃないけど、今の粗品をイジった方がおもろいんじゃないかみたいに仕上がってた状態やから、ここまで来てやっと俺は人生で初めてぐらいもみくちゃになるぐらいまでイジられた。これは昔の芸人始めたての俺には『安心しろよ』と。『お前も未来、イジられるぞ』と言ってあげたいぐらいには、いい感じに喜ばしいこと。新鮮やったな、イジられて、で返して笑い取る」としみじみ語った。