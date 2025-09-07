お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月7日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）内の企画「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で共演したダチョウ倶楽部の肥後克広（62）に、22年5月に亡くなった上島竜兵さんについて話を聞いていたことを明かした

「人として好きになった、（寺門）ジモンさんのことも肥後さんのことも。特に肥後さんはね、サシ飲みみたいな感じで2人で飯食うのを撮っててんけど」と切り出した。

「カットされてるけど、結構切り込んだ質問もしてて。ほんま純粋に気になったから『上島さん亡くなったじゃないですか』と。その話をしてん、最後」と打ち明けた。

「それもあれやで、めっちゃ丁寧に前置きつけて。『あの本当に僕って肥後さんとあんまりお会いしたことないですし。今日も3回目とかで。年齢もこんなに離れてて。もう非常にぶしつけなのは重々承知なんですけども。本当にちょっとでも不快になったらもう話さなくていいんですけど、ちょっと聞きたいことあって、よろしいですか？』ぐらい言って」と語った。

肥後からは「何？ どうしたの？」などと言われたといい、「あの上島さんがね、みたいな感じでちょっと質問させてもらってんけど。でも俺も聞きたかったし」と質問をした意図を説明した。

「上島さんが亡くなった日、まあ何してたんですか？とか。どう思ったんですか？みたいな。そういう話を聞いたんよ。でまあ結構『そうだね』って。まあ話してくださってん。で、それはカットになったからまあまあ、どうやろな、分からん、世にしゃべってええか分からんけど、まあなんか『意気消沈しながら』とか『でも葬式はこうやって盛り上げて』とか。まあいろんな話をしてくださったわけや」と感謝した。

そして「それで俺も『いいですね』と。『上島さんもきっとこのダチョウ倶楽部さんがね、今2人で頑張ってんの、めちゃくちゃうれしいと思いますよ』って」と肥後に言葉を贈ったことを打ち明けた。