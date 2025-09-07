コロッケ、両膝が変形性膝関節症と診断 2月に人工関節を入れる大手術
タレントのコロッケが、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
コロッケ ＝テレビ朝日提供
両膝を変形性膝関節症と診断され、2月に人工関節を入れる大手術をしたコロッケ。モノマネは本人いわく余計な動きが多いそうで、知らず知らずの内に膝に負担がかかっていたという。手術後は経過も良好で、医師からは「80歳までロボットモノマネができるよ」と言ってもらえたと明かす。約3カ月の入院生活では、新ネタも考えたそうで番組内で披露する。
20歳でデビューしたコロッケは今年45周年。膝の手術で波乱の幕開けとなったが、支えとなったのは小さい頃から守ってきた母の教えだそう。通称“あおいくま”と呼ぶ母の教えがあったからこそ今の自分がいる、常に感謝しているという。故郷・熊本で暮らす母は現在89歳に。元気な母の姿を見ると安心してまた前を向けると話す。
コロッケ ＝テレビ朝日提供
両膝を変形性膝関節症と診断され、2月に人工関節を入れる大手術をしたコロッケ。モノマネは本人いわく余計な動きが多いそうで、知らず知らずの内に膝に負担がかかっていたという。手術後は経過も良好で、医師からは「80歳までロボットモノマネができるよ」と言ってもらえたと明かす。約3カ月の入院生活では、新ネタも考えたそうで番組内で披露する。
20歳でデビューしたコロッケは今年45周年。膝の手術で波乱の幕開けとなったが、支えとなったのは小さい頃から守ってきた母の教えだそう。通称“あおいくま”と呼ぶ母の教えがあったからこそ今の自分がいる、常に感謝しているという。故郷・熊本で暮らす母は現在89歳に。元気な母の姿を見ると安心してまた前を向けると話す。