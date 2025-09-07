FANTASTICS、テレ朝初冠番組決定「HIROさんからのサプライズで知りました」“NGなし”あらゆる企画挑戦【ファンタスティックPARK】
【モデルプレス＝2025/09/07】ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSによるテレビ朝日初の冠番組『ファンタスティックPARK』（毎週火曜深夜1時2分〜※関東ローカル）が、9月30日よりスタートすることが決定した。
【写真】FANTASTICS八木勇征、人気女優を抱き寄せる
2025年12月に結成10年目に突入する彼らは、現在、全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』の真っ最中。９月17日には最新シングル「BFX」をリリースとますます勢いに乗るFANTASTICSが、“ファンタスティック”＝“素晴らしい瞬間”を見せるべく、NGなしでさまざまな企画に挑戦していく。
企画は、本気のダンスパフォーマンスでの“ガチ対決”から、今まで見せてこなかった身体を張った過酷ロケ、長期にわたる大型チャレンジまでバラエティーに富んだもの。さらには、2026年春に有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」で、FANTASTICSが番組内で挑戦した企画を視聴者も体験できるという魅惑の連動も実施予定。FANTASTICSの知られざる一面が同番組で明らかになる。
10月26日からテレビ朝日にて放送開始となる新ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜日深夜０時10分〜０時40分※関東ローカル）で主演を務めることが発表されたばかりのリーダー・佐藤大樹は「ライブ終わりにHIROさんからのサプライズ発表で知りました」と、今回の初冠番組のスタートをドッキリ要素満載で知ったことを明かす。「ご褒美をもらえた気がしてとても嬉しかったです！メンバー全員で声を出して喜びました。同時に“なんでもします！”と宣言しました。それくらい…気合いが入っています！」と瞳を輝かた。
「ライブでは観ることができないような素の姿や身体を張る姿など、より飾らない僕らを知っていただけるように様々な企画に挑戦したいと思います。この番組を通して僕らの抜群のチームワークと一人一人の強い個性を見つけてもらえたら嬉しいです。とにかく沢山笑ってください！」と意気込む佐藤。個人では『仮面の忍者 赤影』、FANTASTICSとして『ファンタスティックPARK』と、秋の夜長はFANTASTICS尽くしとなる。
◆FANTASTICS、テレ朝初冠番組「ファンタスティックPARK」放送決定
◆佐藤大樹（FANTASTICS）コメント
