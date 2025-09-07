「放課後カルテ2025秋」新ビジュアル解禁 牧野（松下洸平）・篠谷（森川葵）・子どもたちが再集結
【モデルプレス＝2025/09/07】松下洸平主演の日本テレビ系ドラマ「放課後カルテ」の続編スペシャルドラマ「放課後カルテ2025秋」（9月24日よる9時〜）。この度、新しいビジュアルが解禁された。
【写真】「放課後カルテ」続編、高野洸ら出演キャスト一覧
今作のビジュアルは、保健室で牧野（松下）、篠谷（森川葵）、子どもたちが再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。
また、「放課後カルテ2025秋」放送に先駆け、2024年10月期「放課後カルテ」全10話＋「TVer オリジナルストーリー」全2話のTVer再配信が決定した。
あの超偏屈な問題医が、帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が？小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野が今度は 中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「放課後カルテ」続編、高野洸ら出演キャスト一覧
◆松下洸平主演「放課後カルテ2025秋」
今作のビジュアルは、保健室で牧野（松下）、篠谷（森川葵）、子どもたちが再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。
◆松下洸平主演「放課後カルテ2025秋」
あの超偏屈な問題医が、帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が？小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野が今度は 中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】