常備している食品は？＜回答数 37,458票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第280回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「常備している食品は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:常備している食品は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ニラとサバ缶の和え物
【材料】（3~4人分）
ニラ 1束
サバ(水煮缶) 1缶
しょうゆ 小さじ 2
スダチ(絞り汁) 少々 または レモン汁
【作り方】
1、ニラは長さ3cmに切り、分量外の塩少々を加えた、たっぷりの湯でサッとゆで、ザルに上げて冷水に取り、水気をきる。
2、ボウルに軽く汁気をきったサバの身をほぐし、(1)のニラを加えて和える。
3、缶に残った汁を小さじ2取って別のボウルに入れ、しょうゆ、スダチ汁を加えてよく混ぜる。(2)を加えてさらによく和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「常備している食品は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:常備している食品は？
・「常備している食品は？」の結果は…
・1位 … レトルト食品 46%
・2位 缶詰 35%
・3位 梅干し 11%
・4位 乾物 8%
※小数点以下四捨五入
37,458票
・2位 缶詰 35%
・3位 梅干し 11%
・4位 乾物 8%
※小数点以下四捨五入
37,458票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ニラとサバ缶の和え物
【材料】（3~4人分）
ニラ 1束
サバ(水煮缶) 1缶
しょうゆ 小さじ 2
スダチ(絞り汁) 少々 または レモン汁
【作り方】
1、ニラは長さ3cmに切り、分量外の塩少々を加えた、たっぷりの湯でサッとゆで、ザルに上げて冷水に取り、水気をきる。
2、ボウルに軽く汁気をきったサバの身をほぐし、(1)のニラを加えて和える。
3、缶に残った汁を小さじ2取って別のボウルに入れ、しょうゆ、スダチ汁を加えてよく混ぜる。(2)を加えてさらによく和え、器に盛る。
(E・レシピ編集部)