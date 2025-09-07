◆パ・リーグ オリックス３―１日本ハム（６日・京セラドーム）

日本ハムは６日、オリックス戦（京セラＤ）を１―３で落とした。連敗で首位ソフトバンクとは今季最大タイの４ゲーム差となり、マジックを「１６」とされた。「２番・一塁」でスタメン起用された清宮幸太郎内野手（２６）は４打数２安打。バットでは貢献したが、６回に痛い走塁ミスを犯した。得点への強い気持ちが焦りとなって表れた格好だが、気持ちを切り替え、残り試合に臨む。

右翼ポール際への大きな飛球だった。同点で迎えた６回１死一、二塁。二塁走者の清宮幸はハーフウェーで打球を見守った。フェンス際で好捕した右翼・杉本が、フェンスにぶつかった反動を利用するように素早く二塁へ送球。清宮幸もヘッドスライディングで戻ったが、判定はアウトでダブルプレーとなった。勝ち越しのチャンスが、一瞬でついえた。

得点への強い思いが、判断を鈍らせた。「ちょっと判断を誤った部分はあります。もうちょっと判断ゆっくりでも全然ホームにかえれたと思うので、ちょっと焦ったかなというのはあります」。勢い余って相手の野手と接触しそうなほど全力で戻ったが、間に合わず反省の言葉が並んだ。

前日、この日と走塁での隙が散見された。５日のゲームでは、三塁走者だった山県がバントの構えに飛び出し、戻れずタッチアウト。一塁手の頭上を越えた安打で、一塁走者・万波が二塁へ滑り込まず、あわやアウトになりそうな場面もあった。新庄監督は「あんなに走塁ミスしてたら、勝てるものも勝てないね」と厳しく指摘した。

清宮幸は３回に左前打、６回にも三塁手のグラブをはじく内野安打を放ち２安打。それでもチームが敗れ、「まあまあっすかね。もっといいバッティングができるんで。（２安打は）いいとは思いますけど」と淡々と振り返った。痛い連敗で、残り１９試合で首位ソフトバンクとは４ゲーム差。重たいムードは、バットで振り払うしかない。（山口 泰史）