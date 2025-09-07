◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）

第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３は６日、札幌競馬場で行われ、１番人気のショウナンガルフがデビュー２連勝で重賞初勝利。手綱を執った池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、ＪＲＡ重賞通算１００勝を達成した。

確かな手応えに喜びを抑えきれなかった。デビュー２連勝でショウナンガルフを重賞初制覇に導いた池添は、ファンの歓声で沸くスタンドを見渡して、検量室に引き揚げる前に立ち止まってガッツポーズをつくった。来春への楽しみが広がる重賞Ｖで、自身は史上１２人目、現役７人目となるＪＲＡ重賞通算１００勝。９８年３月１日の初騎乗から２７年６か月６日での達成だ。「オーナーにはたくさん良い馬に乗せていただきお世話になっていますし、しっかり区切りの勝利をすることができてうれしく思います」と感謝でも胸が熱くなった。

能力の違いを見せつけた。そこまでスタートは速くなく、出たなりで後方に構えた。前半１０００メートル通過６２秒６のスローペースで、逃げたジーネキングが２着と粘れた展開。４角９番手から豪快に追い込んだのは見事だった。鞍上は「けっこう外を回す形になったが、素晴らしい脚を長く使ってくれて、しっかりしたポテンシャルを見せてくれた」と声を弾ませた。

札幌２歳Ｓで歴代最多となる５勝目を挙げた須貝調教師も「あの位置からよく来たよね」と非凡な決め手に驚きを隠さない。これまで２１年の桜花賞などＧ１・３勝を挙げた白毛馬ソダシや、今年のＮＨＫマイルＣ２着馬マジックサンズが、このレースの勝利をステップに飛躍を遂げたが、「（管理した過去の優勝馬と）遜色ないと思うし、ちょっと上だと思う」と、素質の高さにうなるほどだ。

今後はひとまず放牧に出して、馬の成長具合などを見ながらローテを考えていく方針だ。鞍上が「次の舞台に進んでいけると思う」と言えば、指揮官も「クラシックを意識して」と期待を膨らませる。名門厩舎期待の若駒が大きな一歩をしるした。（坂本 達洋）

◆ショウナンガルフ 父ハービンジャー、母ミカリーニョ（父ハーツクライ）。栗東・須貝尚介厩舎所属の牡２歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算２戦２勝。総獲得賞金は３８９２万７０００円。重賞初勝利。馬主は国本哲秀氏。