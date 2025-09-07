

マチュピチュ村に到着した「ペルーレイル」（左）、サン・ペドロ駅を出発しマチュピチュ方面へ向かう（右）（写真：筆者提供）

【写真】インカレールの一番安いクラス「ボイジャー」は、天窓もあって開放的！

世界遺産マチュピチュの玄関口まで、クスコ市街から列車で向かうことを決めた筆者は、2024年10月31日早朝6時すぎ、キャリーケースをクスコのホステルに預け、リュック一つでサン・ペドロ駅に向かった。

この駅に列車が止まるのは1日数回だけで、見落としてしまいそうなほど地味なたたずまいだった。



ホステルからサン・ペドロ駅に向かう道（写真：筆者撮影）



サン・ペドロ駅。列車が運行する時間以外は閉まっている（写真：筆者撮影）

標高3400メートルの高地にあるクスコの朝は、日本の真冬のような冷え込みだ。路上で年配の女性が「コーヒー」と話しかけてきたので買い求め、駅舎に入る。

列車のドア近くに立っていた乗務員にチケットとパスポートを見せると、同世代とおぼしき男性が「こんにちは。さなえ」と日本語であいさつしてくれた。

若い男性乗務員に先導され車内に。彼は窓枠に掲示された番号を指して「あなたが予約した座席はここだけど」と言った後に、「景色がいいこちらの席にどうぞ」と反対側の別の座席に座るよう促した。

日本語のあいさつと座席の配慮。発車前からこの鉄道旅がすばらしいものになる予感しかしない。



ペルーレイル「ビスタドーム」の車内は開放感がある（写真：筆者撮影）



サン・ペドロ駅に停まった列車から見えた車窓風景（写真：筆者撮影）



テーブルには民族調の敷物があり雰囲気がいい（写真：筆者撮影）

早朝の列車だからか、タイパとコスパが悪いからか、席は1〜2割しか埋まっていない。4人が座れるボックス席を独り占めだ。振り向くと一人旅の女性と目が合い、どちらともなく会釈しあった。

先ほど日本語であいさつをしてくれた男性がやってきて、英語で「私はルイスです」と名乗ってから、所要時間や設備の説明を始めた。

その話を聞きながらふと思った。筆者はこの世界一周で、初めて飛行機のビジネスクラスに乗った。乗る前に期待していたのはフルフラットのシート、レストランのような機内食、料理やアルコールが並ぶ航空会社のラウンジ。

けれど最初のフライトとなったANAの機内で、CAが筆者を名前で呼び、自己紹介をしてくれたとき、「移動手段」と捉えていた飛行機が一瞬で「滞在する空間」に変わった。腰をかがめて丁寧に接してくれる乗務員が、「非日常の世界」に連れていってくれる案内人のように感じてドキドキした。ペルーレイルでも、このときと同じ気持ちになったのだ。

『コンドルが飛んでいく』のBGMが流れ、列車がゆっくりと動き出す。筆者の世代でこの曲を知らない日本人はほとんどいないだろう。音楽の教科書に載っていた曲を地球の裏側で聴く日が来るとは。いや、ここが曲の原産地なんだけど。

スイッチバックの連続でゆっくり進む列車

出発した列車は、のろのろと急勾配を登り始めた。スイッチバックの連続で進んだり戻ったり、自転車の方が速いのではないか。確かに時間はかかるが、だからこそ、ゆっくりと外の景色を楽しむことができた。

かつてインカ帝国の首都として繁栄し、世界遺産マチュピチュの玄関都市でもあるクスコは、観光地らしい観光都市だ。中心部の大きな公園では常にイベントが行われ、日本語を含め、複数の言語が耳に入ってくる。

一方、列車の大きな窓からは幼稚園や朝の市場といった、この地に根を下ろしている人の暮らしが見える。

列車が出発して20分ほどすると、通学している子どもたちの姿が目に入りだした。学校や職場に向かう人々と並走するかのように列車はゆっくりと走行する。



サン・ペドロ駅を出た列車は市街地を通ってマチュピチュに向かう（写真：筆者撮影）



サン・ペドロ駅を出てポロイまではスイッチバックの連続だ（写真：筆者撮影）

心地よいホスピタリティー

40分走ってようやく隣駅であるポロイ駅に着いた。まだスイッチバックがあるものの、列車は徐々にスピードを上げていく。建物が減り、窓の外には家畜らしき動物がちょくちょく現れる。



ポロイ駅に到着（写真：筆者撮影）

午前8時半を過ぎると日差しが車内に入り込み、気温の上昇を感じた。同時に高山病特有の息苦しさがスーッと消え、標高が下がったことが分かった。スマートウォッチで血中酸素を図ると、数字が改善していてほっとした。

スイッチバック中は休憩していた乗務員も仕事を始め、軽食を配り始めた。ルイスがコカ茶にお湯を注ぎながら「こんにちは。砂糖はいりますか」と日本語で聞いてくれる。



ビスタドームの乗客に渡されるスナックと飲み物。高山病に効果があると言われるコカ茶をいただいた（写真：筆者撮影）



大自然の中を走る列車、車内は空いていて快適だ（写真：筆者撮影）

車内を流れる民族音楽のBGM、天窓越しに広がる真っ青な空。映画の中にいるような、あるいは大自然の中でティータイムを楽しんでいるような、不思議な没入感だった。

有名な景勝地が近づくと、スペイン語と英語でアナウンスが流れる。乗客が少なくて余裕があるのか、あるいは一人旅の筆者を気にしてくれるのか、その都度若い乗務員がやってきて、指をさして教えてくれる。

「あそこの山は、ここの人たちにとってとても神聖な存在なのです」

「見てください。杖を手に歩いている人がいるでしょう。4日かけてクスコからトレッキングしている旅行者たちです」

「4日も？」

「そう。あなたも挑戦してみますか」

空いているから、車内を歩いて反対側の窓から写真を撮るのも自由。サン・ペドロ発の列車はいつもこんな感じなのだろうか？



車内はガラガラ（写真：筆者撮影）

到着まであと1時間半のところで車内販売が始まった。ワゴンに乗っているビールやワインを見て「お酒は苦手」と首を振ると、ルイスが「ペルーに来たならインカコーラを飲まなければ」と言う。



車内販売に来た乗務員。左がルイス（写真：筆者撮影）

ペルーの国民的炭酸飲料で、コカ・コーラもその牙城を崩せなかったというインカコーラ。黄色い液体の味は想像もできないが、そう言われたら買わないわけにはいかない。

コーラと引き換えにルイスにスマホを渡した。撮影後に画面を見せてもらうと、彼はカメラの設定をいじってポートレートモードで撮っていた。日本語読めないだろうに、操作も慣れている！



ルイスに撮ってもらったインカコーラを飲む私。味はとても甘かった（写真：筆者提供）

発車から4時間20分後、マチュピチュのある駅に到着。長時間の列車旅だったが、あっという間だった。クスコからバスに乗り、途中から列車に乗る「王道」ルートだと列車の乗車時間は1時間半。それこそ一瞬なんじゃないか。



マチュピチュ村の駅（写真：筆者撮影）

世界遺産・マチュピチュを観光して村で2泊したあと、帰りは「インカレール」を使った。インカレールは「The Voyager（ザ・ボイジャー）」「The Prime（ザ・プライム）」「The 360」など合計4つのクラスがあり、一番下のクラスのボイジャーを選択した。



インカレールの列車（写真：筆者撮影）

ペルーレイル、インカレールともに、日にちや時間帯によって座席の価格が変動する。オンシーズンとオフシーズンの境目の時期で朝8時40分の列車だったからか、帰りのチケットは61ドルで他の便と比べて安かった。

行きのペルーレイルの上位クラスのように、テーブル上のランチョンマットや軽食のサービスはないが、大きな窓から外の景色を見られるし、天井にも小ぶりな窓がついていて、旅の雰囲気を十分に味わえる。



インカレールの一番安いクラス「ボイジャー」。天窓もあり景色を楽しめる（写真：筆者撮影）

車内は満席に近く、にぎやかそのもの。マチュピチュと書かれたTシャツを着ている人がたくさんいる。分かる、分かるよ。これぞ帰りの列車という雰囲気。

ボックスシートの向かいにはカップルが座っており、写真を撮ろうとするとどうやっても人が写り込んでしまう。立ち上がって動き回れた、行きの列車がいかに恵まれていたのかようやく気づいた。



ボイジャーからの景色。向かいの席には別のお客さんがいる（写真：筆者撮影）

帰りの1時間半の鉄道旅は、本当に一瞬だった。オリャンタイタンボ駅で列車を降り、シャトルバスの番号が書かれた紙を手に、他の乗客と連れ立ってバス乗り場に歩く。



ボイジャーの車内で、乗り換えるバスの車両番号を書いた紙を渡された（写真：筆者撮影）



オリャンタイタンボ駅に到着。一番安いクラスでも十分に快適だった（写真：筆者撮影）



オリャンタイタンボ駅を降りて他の乗客と連れ立ってシャトルバス乗り場に向かう（写真：筆者撮影）



オリャンタイタンボ駅の周囲は宿場町といった雰囲気（写真：筆者撮影）

絶景を楽しめた2時間ほどのバスの旅

中継点であるオリャンタイタンボはオープンスペースのレストランやゲストハウスが並んでいて、宿場町という雰囲気だ。この風情が好きだという人も多いだろう。

3の番号がつけられた大きめのバンも満席だった。全員乗り込んだのを確認すると、バンはクスコに向かって爆走を始めた。



クスコまではバスで移動、番号のついたバスに乗る（写真：筆者撮影）



バスからもさまざまな景色を楽しめる（写真：筆者撮影）

帰りは熊本県の阿蘇のような山道を登る。雄大な自然の中に時折、羊や牛の群れが現れ、目をそらすのがもったいないほどの絶景だった。



バスは山道を走ってクスコに向かう（写真：筆者撮影）



バスのルートも大自然を楽しめる（写真：筆者撮影）

標高が上がることに若干の不安を感じつつのドライブは2時間弱。市街地のインカレールのオフィス前で降ろされ、歩いてホステルに戻った。



クスコに近づくと建物が増える（写真：筆者撮影）



帰りはインカレールのオフィスで降車（写真：筆者撮影）



インカレールのオフィスの内部。待合室などがあり快適そうだった（写真：筆者撮影）

AIより「自分の好奇心」頼み

マチュピチュのような「一生に一度」レベルの目的地に個人で行くときは、ブログやYouTube、ガイドブックの情報が頼りだ。最近は生成AIという強い味方もいる。

クスコからマチュピチュへの行き方も簡単に見つかるが、マチュピチュという目的地に到達するための「手段」としての情報、すなわち時間と予算、コスパとタイパという観点での紹介が多い。

筆者は弾丸旅行ではなく、貧乏旅行でもなく、時間と予算の両方である程度融通が利いたので、自身の好奇心を頼りに情報が少ないサン・ペドロ発の列車に乗った。

誰かと旅行に行くと、移動中はずっと喋っていて、乗り物は旅の脇役に、車内の食事や景色は旅のつまみになりがちだ。だが話し相手のいない一人旅は、移動の体験が旅全体の印象に大きな影響を及ぼすということを今回の世界一周で知った。

行きのペルーレイルで、ビスタドームとエクスペディションの差額は25ドル。窓の大きさやスナックの質の違いだけで測ると、たしかにもったいないと思ってしまう。一方で、その価格差に正当性を与える最も大きな要素は、乗務員のホスピタリティーであることもよく分かった。



一人の列車旅を存分に楽しめた（写真：筆者撮影）

行きの4時間半近い列車旅をちっとも長いと感じなかったのは、窓から見える景色の豊かさや列車のインテリアのすばらしさだけではないのだ。

日本は人手不足もあり、新幹線や特急列車から車内販売が消えつつある。エキナカのコンビニでコーヒーを買えるから別にいいやと思っていたが、人間のスタッフには移動の手段である乗り物を旅の主役に変える力がある。

日本に帰国してしばらく経ったある日、エキナカのカルディでインカコーラを見つけた。実は炭酸飲料は苦手だ。ペルーレイルに乗った時、乗務員のルイスが勧めなかったら、ペルーにいた2週間で口にすることはなかっただろう。

「ペルーに来たならインカコーラでしょう」。ルイスの言葉と、「コーラ」という名前にしては妙に甘いインカコーラの味わいを思い出し、コンドルが飛んでいくのイントロを再び口ずさんだ。

【前編はこちら】｢世界遺産マチュピチュ｣へ列車旅､生成AIのおすすめルートは無視！あえて｢非効率な直通｣列車を選んだ理由。《50代世界一周ひとり旅》



連載の一覧はこちら

（浦上 早苗 ： 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント））