世界一周した人のブログや動画を見ていると、旅行期間や予算、年齢にかかわらずほぼ全員が目的地とする場所がある。その一つがペルーの世界遺産マチュピチュだ。

筆者も世界一周を思い立ったとき、真っ先にリストに加えた。一方で、マチュピチュは遺跡だけでなく、そこに至るまでの移動経路も複数の魅力的な選択肢がある。

筆者が選んだルートはコスパ・タイパともに他のルートに見劣りし、ブログなどでも推奨されないので体験記自体も非常に少ない。しかし実際に乗ってみると、中高年の一人旅に最高の体験ができた。

列車か「スタンドバイミー」か

インカ帝国が残した謎多き空中都市マチュピチュは、多くの旅人にとって一度は訪れたい遺跡だろう。日本から向かうには、アメリカなどで乗り継いでペルーの首都リマに飛び、そこからペルー中部のクスコに移動する必要がある。



ここまでで丸1日以上かかるのに、クスコからマチュピチュまでさらに100キロ以上の距離がある。数日かけてトレッキングで向かう猛者もいるそうだが、一般的な移動手段は2つ。

1つ目はクスコとアグアス・カリエンテス村（通称マチュピチュ村）を結ぶ観光列車に乗ること。快適だが、一番安い座席でも片道1万円ほどして、マチュピチュの一般的な入場料（62ドル）より高い。



数時間の移動にそんな金額を払いたくないという人向けの2つめの手段は、バスと徒歩の組み合わせ。

クスコから片道3000円前後のバスで6〜7時間かけて「水力発電所」という地点に行き、線路の上を10キロほど歩く、通称「スタンドバイミー」コース。標高2000メートル以上の線路を数時間歩くので、体力に自信がある人向きだ。

筆者も10年前だったら「スタンドバイミー」を選んでいたかもしれないが、いくら気持ちは「令和の沢木耕太郎」でも、実際は免疫力低下に悩む50歳。周りの人に迷惑をかけないよう、穏便に観光列車を選択した。

直通列車なのに「非効率」の理由

東京ー大阪間の列車移動にのぞみから青春18きっぷまであるように、「マチュピチュ村まで列車で行く」と決めてからもいくつもの選択肢がある。

まず鉄道会社は「ペルーレイル」と「インカレイル」の2つがある。ANAとJALみたいなもので、座席に複数のクラスある点などは共通しているが、細部が違う。筆者はこの際、往路と復路でそれぞれ乗ってみることにした。

そしてクスコとマチュピチュ村を結ぶ観光列車と言いながら、多くの人が選ぶのは「クスコ市内からオリャンタイタンボ駅までバスで2時間強かけて行き、同駅からマチュピチュ村まで列車に1時間半乗る」ルート。列車のオンライン予約サイトで検索すると、大半の便がこの組み合わせだ。

ガイドブックや旅ブログにも「シャトルバス＆観光列車」が一般的だと書いてあるし、世の中の情報を学習する生成AIも、同ルートを推奨してきた。

しかし、ペルーレイルならクスコ市内とマチュピチュ村を直接結ぶ列車も運行している。一見便利そうに見える直通列車がなぜマイナー扱いなのか。それはクスコ市が盆地に位置し、列車で抜けるために山越えが発生するからだ。

観光エリアに立地するサン・ペドロ駅から出発すると、10キロ先にある隣駅のポロイまでスイッチバックを繰り返しながら40分もかかる。というわけで、サン・ペドロ駅からマチュピチュ村までの直通列車の所要時間は4時間半に達し、シャトルバス＆列車よりも長くなってしまう。



標高が高いクスコの街を抜けてマチュピチュに向かう（写真：筆者撮影）

クスコ市郊外にあるポロイ駅から出発すると、マチュピチュ村まで3時間半で到着できるが、クスコ市街からポロイ駅まで交通手段を自分で確保する必要があり、費用がそれなりにかかってしまう。



クスコには3つの駅があるが、ワンチャック駅からからシャトルバスでオリャンタイタンボ駅まで行き、列車に乗り継ぐルートが最も一般的だ（画像：「ペルーレイル」公式サイトより）

というわけで、クスコ市街地からオリャンタイタンボ駅までシャトルバスで行き、ウルバンバ川など景勝地が連なる区間だけ列車を使うのが「効率の面」では最適解になる。

だからサン・ペドロ駅からマチュピチュに向かう便は長く運休だった時期があるし、現在も朝6時台、7時台の2本しか走っていない。

生成AIのGeminiは名前すら出さないし、ChatGPTも心なしかデメリットを強調しているように感じる。ダメ押しすると、クスコ市内とマチュピチュを結ぶ便は雨季の1〜4月は運休する。

相当な列車好き以外にはとにかく使いづらく、「非推奨」扱いされるのも分からないでもない。

あえて「非推奨ルート」をチョイス

それでも筆者はサン・ペドロ駅からペルーレイルの直行列車に乗ることにした。

宿泊していたホステルから同駅が徒歩で行ける距離にあったのと、「時間ばかりかかる」という非推奨の理由は、筆者の脳内では「価格が高い列車に長時間だらだらと乗れる」と変換されたからだ。

用もないのにチェックアウト数分前までホテルに滞在しがちな貧乏性がここで発動してしまった。



車窓からの風景も列車旅の醍醐味。ポロイを過ぎると牧歌的な風景が広がる（写真：筆者撮影）

ルートと日時を決めたら次に選択するのが車両クラス。サン・ペドロ発には上級の「Vistadome（ビスタドーム）」とエコノミークラスの「Expedition（エクスペディション）」があり、どちらに乗るかマチュピチュ旅行者の間でしばしば議論になる（さらに上のクラスもあるが、片道約10万円するので検討しなかった）。

価格差はおおむね25ドル。往路の場合、主な違いは窓の大きさとスナック菓子とドリンクが含まれているか否かだった。

一番安いエクスペディションでも座席の窓が大きく、さらに天窓がついているので、外の景色は十分楽しめる。軽食やドリンクは車内販売でも購入できる。だから25ドルの差額は高すぎるとエクスペディションを選ぶ人も多い。

筆者も迷ったが、往復するので往路はビスタドームを予約した。価格は88ドル、旅行時（2024年10月末）のレートだと1万4000円弱。朝食付き3000円のホステルに泊まっていたので5泊分に相当すると考えたらやっぱり高い。



大きな窓で外の風景を楽しめるビスタドームの車内（写真：筆者撮影）



ビスタドームのお手洗いは清潔だった（写真：筆者撮影）

だが、情報が限られる中で何となく選んだこの鉄道旅は、世界一周旅行で下した数々の判断の中でも5本指に入るくらい大当たりのコンテンツだった。ChatGPTがもてはやされるが、50年の蓄積に基づく筆者の"カンピュータ"も侮れないのだ。

後編では実際に「ペルーレイル」と「インカレイル」に乗ったレポートをお届けしたい。



