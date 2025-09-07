松下洸平、森川葵、子どもたちが保健室に再集結！『放課後カルテ 2025秋』ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月24日21時から日本テレビで『放課後カルテ 2025秋』が放送。このたび、主演を務める松下洸平らが登場する2025秋の新ビジュアルが解禁された。

■元6年2組の子どもたちは中学校の制服姿で登場

今作のビジュアルは、牧野（松下洸平）、篠谷（森川葵）、子どもたちが保健室に再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。

また、『放課後カルテ 2025秋』放送に先駆け、Tverにて2024年10月期に放送された『放課後カルテ』全10話＋『TVerオリジナルストーリー』全2話の再配信が決定した。配信スケジュールなどは、TVerのサイトで。

■『放課後カルテ 2025秋』あらすじ

あの超偏屈な問題医が、帰ってくる！

言葉や態度が悪いのは相変わらず！しかし、彼にもちょっと変化が？

小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下洸平）が今度は 中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。

中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた…。

一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、 「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、あらたな不安も…。

そんななか、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。

「病気」だけではなく「心」も見ないといけないと、学校で知ったはずの牧野だが…。

あらたな困難にぶつかる子どもたち。 牧野は彼らの「言葉にできないSOS」にどのように向き合うのか。

番組情報

日本テレビ『放課後カルテ 2025秋』

09/24（水）21:00～22:54

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

(C)日生マユ／講談社

脚本：ひかわかよ

演出：鈴木勇馬

出演：松下洸平 森川葵 他

