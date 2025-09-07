9月24日（水）よる9時放送の「放課後カルテ 2025秋」。この度、主演・松下洸平ほかが登場する2025秋の新ビジュアルを解禁！

今作のビジュアルは、保健室に牧野（松下洸平）、篠谷（森川葵）、子どもたちが再集結。元6年2組の子どもたちは中学校の制服を着こなし、少し成長した姿を見せている。

また、「放課後カルテ 2025秋」放送に先駆け、2024年10月期「放課後カルテ」全10話＋「TVerオリジナルストーリー」全2話のTVer再配信が決定！続編の前に、ぜひ前作をもう一度お楽しみください。

各話の配信スケジュールは下記の通り。

＜「放課後カルテ」TVer再配信スケジュール＞

配信ページ：https://tver.jp/series/srbzu3axsx

＃1-3 9月10日（水）ひる12時より

＃4 9月10日（水）ひる12時より

＃5 9月13日（土）ひる12時より

＃6-7 9月17日（水）ひる12時より

＃8-10 9月20日（土）ひる12時より

配信オリジナル＃6.5 9月17日（水）ひる12時より

配信オリジナル＃7.5 9月17日（水）ひる12時より

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

公式HP：https://www.ntv.co.jp/houkagokarte/2025sp/

公式X：https://x.com/houkagokartentv

公式Instagram：https://www.instagram.com/houkagokarte_ntv

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@houkagokarte_ntv