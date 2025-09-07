コンパクトなのにハイパワー！電波をしっかりキャッチ【バッファロー】設定かんたん！誰でも使えるWi-Fi中継機がAmazon限定で好評販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
在宅ワークも快適！家中どこでもつながる【バッファロー】設定かんたん！誰でも使えるWi-Fi中継機がAmazon限定で好評販売中！
多くのスマホやパソコンで採用されているWi-Fi 5（11ac）に対応したWi-Fi中継機。Wi-Fiのエリアを広げることで、Wi-Fiが届かなかった部屋でも、快適にWi-Fiを使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
有線LANポート（100Mbps）を1ポート搭載。テレビやレコーダーなどの有線機器とLANケーブルで接続することで無線化できる。
本商品とWi-Fiルーターのボタンを押すだけのかんたん設定。バッファロー製はもちろん、他社製のWi-Fiルーターとも組み合わせて使用できる。
※ボタンを押しての設定には、お使いのルーターがWPSまたはAOSSに対応している必要があります。
高さ10センチ未満のコンパクトサイズ。標準の2個口コンセントに挿した場合、上のポートをふさがずに使用可能。
