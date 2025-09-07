鳴木（岩田剛典）が“最後の勝負”に！Dr.コネクションのはじまりを描いたHuluオリジナルストーリーも配信開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月7日放送の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第9話のあらすじとあらたな場面写真が公開された。

■鳴木と夜長の出会いの裏に隠された“ある真実”

8月31日放送の第8話では、依岡（北山宏光）が網野（ユースケ・サンタマリア）からの脅迫により、鳴木（岩田剛典）を裏切ったことが判明。そして、網野の策略により、Dr.コネクションが廃業の危機に追い詰められる。

そして、鳴木がここまで様々な問題をともに乗り越えてきたバディ・夜長（蒔田彩珠）に「ここから先は、君の力は必要ない」と、クビを宣告する衝撃的なラストへ。夜長はこれまでの鳴木との思い出が蘇り、涙を流しながら力なく歩くのだった…。

そして今夜放送の第9話では、苦境に立たされながらも鳴木は、網野を追い詰めるべく“ある人物”の協力を得て“最後の勝負”を仕掛ける。

■第9話あらすじ

「ここから先は、君の力は必要ない」

鳴木（岩田剛典）から突然、クビを宣告されてしまった夜長（蒔田彩珠）。夜長は、石上（三浦貴大）から「前に進むべき」と背中を押され、しばらく試用期間として「メディエイト・マネジメント」で働くことにする。

すると夜長と石上のもとに、腫瘍内科医・川辺千鶴（雛形あきこ）が求職者として訪れる。川辺は、夜長の亡き母・梨沙が3年前、極東大学病院に入院していた頃の主治医だった。腫瘍内科医の道を捨ててでも、希望額の年収2,000万円を優先したいと語る川辺をみて、夜長は違和感を覚える。その裏にも、網野院長（ユースケ・サンタマリア）の影がちらつくのだった。

一方、天童（篠原涼子）はスーツ姿の男数人にある話を持ち掛けていた。その後、彼らを見送る天童のスマホのもとへ着信が入る。

そんな折、鳴木は、網野を追い詰めるべく、最後の勝負を仕掛ける。鳴木は、Dr.コネクションのオフィスに記者たちを集めて突如会見を開く。その配信を網野も見守るがその行方は…。そして、“ある人物”の協力を得た鳴木の次なる動きとは？

一方、夜長は亡き母の件で助けられた川辺の力になりたいと奮闘する。そして、夜長の過去が、ついに明かされる。母との別れ、鳴木との出会い。夜長は、鳴木との出会いの裏に隠された“ある真実”を知ることになる。

■Huluオリジナルストーリー第1話の配信がスタート

第9話の放送終了後より、第9話から繋がる「鳴木と夜長の出会いのその後」を描いたHuluオリジナルストーリーの第1話「Dr.Connection はじまりの物語――」

の配信がスタートする。

消化器外科医・岡田一隆役として、瀬戸利樹を迎えて届ける、鳴木と夜長の出会いに迫る完全オリジナルストーリー。クライマックスに差し掛かった本編と合わせて、ぜひ楽しもう。

■Huluオリジナルストーリー 第1話「Dr.Connection はじまりの物語――」あらすじ

鳴木と夜長のはじまりの物語。「Dr. コネクション」のチラシの「特別報酬あり」という文字に惹かれた夜長は、事務スタッフに応募することに。学費や生活費を稼ぐためバイトをかけ持ちしていることや、母親の介護のことを鳴木に明かした夜長。そんな夜長を、鳴木は即決で採用し、早速、“紅茶の淹れ方”という最重要業務の研修がスタートする。不安を抱く夜長は、母の梨沙に相談するが……。そして「Dr．コネクション」に、ひとり目の依頼人がやってくる。

(C)ytv (C)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社

番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『DOCTOR PRICE』第9話

09/07（日）22:30～

※各話放送終了後よりTVer配信あり

出演：岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子

脚本：小峯裕之 本田隆朗

演出：山本大輔 木村ひさし

主題歌：Omoinotake「フェイクショー」

原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき『DOCTOR PRICE』（双葉社 アクションコミックス）

