【ネコ漫画】飼い主のそばで構ってほしいアピールする愛猫!?いざ撫でられると困惑する姿に7.9万超えいいね
【漫画を読む】飼い主に撫でられて困る猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90万人(2025年9月3日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガのお茶目な一面を描いた2作品を紹介する。
■構われ過ぎると困る猫!?
フータとピーちゃんが話で盛り上がっていると、その様子を横目で見るキュルガ。するとテーブルの上にひょいと飛び乗り、キュルガが2人の間にやって来る。2人は『よく来たね』などと言いながら、キュルガの身体をナデナデする。自分から来たが、いざ挟まるとどっちを向いたらいいのかわからなくなるお茶目なキュルガだ。
■意外な音で目が覚める猫…!?
スマホの上に乗りながらウトウトするキュルガ。暫くするとアラーム音が鳴り出したので、フータはスマホを取ってアラームをオフにする。アラームが鳴っても動じないキュルガを見て、『騒がしいのに気にならないの？』と思うフータ。肘を付きながらスマホを見ていると、フータの手首の関節が静かにパキッと鳴る。何故か静かな音で目が覚めるキュルガであった。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの人ならこの機会にぜひ一度読んでみて！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
