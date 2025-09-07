「京成杯ＡＨ・Ｇ３」（６日、中山）

枠、斤量、展開すべてを味方につけて重賞初制覇を成し遂げた。最内枠の７歳牝馬ホウオウラスカーズが、偉大な父をほうふつとさせる切れ味を発揮し、ライバルたちを退けた。近況は１８００〜２０００メートルを主戦場としており、久々のマイル戦で３連単９３万円超えの大波乱を巻き起こした。

持ち味は最後の爆発力。テン乗りの木幡巧も細心の注意を払い、五分のスタートから中団やや後ろを確保した。十分な手応えで４角を回ると、呼応するように内へ進路を取り、狭い馬群をすり抜けてゴールに飛び込んだ。

２０年ダイヤモンドＳ（ミライヘノツバサ）以来となるＪＲＡ重賞３勝目を飾った木幡巧は「開幕週ですし、ある程度の位置にはいたかった。最後は行く所もなかったのですが、うまいことさばけて良かった」と狭いスペースを縫うように進んだ相棒の頑張りに感謝しきり。上がり３Ｆはメンバー最速の３３秒１を記録した。

高木師は「斤量に枠も良かったし、ジョッキーがうまく乗ってくれた。難しいところのある馬だけど、切れ味は一級品ですからね」と孝行娘の活躍に目尻を下げた。今後は未定だが、残り少ない名馬ディープインパクトの娘として、ターフを騒がせてくれる存在になりそうだ。