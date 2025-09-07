◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ（2025年9月6日 ヤンマースタジアム長居）

リーグ戦2試合を大阪市のヤンマースタジアム長居で消化した。関学大はRB永井秀（2年）が第1Qに2本のTDラン。45点を奪い同大に快勝し、開幕2連勝とした。関大は近大を31―14で撃破。昨年のリーグ戦で敗れた借りを返し、こちらも開幕から2つ白星を並べた。

泥くさいにも程がある。先制TDを奪ったRB永井に、らしさ全開の見せ場が訪れた。第1Q11分45秒、敵陣11ヤードからのオフェンス。ボールを受け、中央を突破する。右からのタックルをはじき飛ばし、最後は足にDF1人が絡みついたままTD。開幕2連勝への道筋をつけた。

「2本目のTDは、こういうのをやってみたいな、と思っていたプレー」

昨年はLBでプレー。全日本大学選手権準決勝の法大戦で、主将だった兄・励の「代役」としてフィールドに立ち、手応えを得た。大村和輝監督にRBへの転向を打診されたのはその直後。「みんなをまとめてやってくれ」の一言で、迷いも、未練も断ち切った。

「（学生日本一を逃した）昨年のような思いは絶対にしたくない」。ハートも、プレーも熱い男が王座奪回を狙う集団の先頭に立つ。 （堀田 和昭）

≪関大は難敵の近大を撃破≫関大は2つのビッグプレーで、難敵の近大を撃破した。7―7で迎えた第1Q8分46秒にDB石井が66ヤードのインターセプトTD。「あのプレーは狙っていました」と満足顔で振り返れば、第2Q8秒には、QB高井がWR辻へ会心の19ヤードTDパス。「課題もあったけど、勝てたことがうれしい」と司令塔は頬を緩めた。これで開幕2連勝。3強の一角は、静かに地力をつけている。