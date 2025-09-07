文化放送で声優がパーソナリティーを務めている2番組が9月いっぱいで終了となる。6日深夜の放送内でそれぞれが発表した。

2014年4月から放送がスタートした「宮野真守のRADIO SMILE」（土曜深夜0・00）が11年6カ月で幕を下ろす。宮野は放送で「急に!?」と驚きつつ「11年と6カ月、長らくお楽しみいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。ただ、番組は終了となるものの「実は10月以降は引き続きメールやお便りを通じて、コミュニケーションを取ることができる場所を作れるように考えています」と模索していると明かした。

もう一つは宮野の番組後に放送されている「内田雄馬 Heart Heat Hop」（土曜深夜0・30）。2021年4月3日からスタートし、4年6カ月。内田は「この番組はですね『内田雄馬 君の話を焼かせて』の番組から数えますと2017年の1月。うわぁーお。超!A&G時代…ハハハ。そこからスタートしておりますので、8年と9カ月。ほぼほぼ9年。それだけ長いこと本当にやらせていただけてきたってことが本当にありがたいこと」と感謝した。