◇パ・リーグ ソフトバンク2―1楽天（2025年9月6日 みずほペイペイD）

頼もしいエースの姿が戻ってきた。ソフトバンク・有原が7回3安打1失点、6奪三振で11勝目。「真っすぐもだけど、カットボールの精度が良いなと思っていた。海野もサインをたくさん出してくれたので良い投球ができた」と胸を張った。

3連敗中で迎えたマウンドだった。3試合計16イニングで18失点と大量失点が続いていた悪い流れを断ち切った。効果的だったのはカットボールだ。小久保監督が「精度が非常に良かった」と称賛した球が威力を発揮した。

2回2死一、二塁では宗山を内角低めのカットボールで空振り三振に斬るなど、左打者対策のカットボールで強気に攻めた。5回までノーヒット投球。2―0の6回に初安打を許して1点を返されたが、海野が併殺崩れで残した走者を素早い一塁送球で刺す好守もあり、最少失点で切り抜けた。「粘り強く投げることができた」と本領を発揮した。

決勝打も放った海野には「今日は相手のバッターもよく見えていたし、投げたいボールを（サインで）出してくれたので本当に助かった」と感謝した。バッテリーでつかんだ勝利。リーグ連覇へ向けて、気持ち新たに白星を積み重ねていく。 （昼間 里紗）