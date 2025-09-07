¡ÚÊ¡²¬Ï»Âç³Ø¡Û¶å¶¦Âç¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÈ¯¿Ê¡¡¼ì·®¤ÎµÜ¾ëÎ°¿Í¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¡þÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡FIT¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£6µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¶å¶¦Âç¤ÏÆü·ÐÂç¤Ë±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢4¡½3¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£º£½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿4ÈÖ¡¦µÜ¾ëÎ°¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¼ì·®ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¡¢¶å»ºÂç¤ÈÊ¡¹©Âç¤âÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î10²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¶å¶¦Âç¤ÎµÜ¾ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·ý¤Ò¤È¤ÄÊ¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é8µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ÖÂç³Ø½é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡£·ãÆ®¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¡£3Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¡¦¾¼É×¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¡£¸Î¶¿¤Î²Æì¤ÏµìËß¤ÎºÇ½ªÆü¤ÇÀèÁÄ¤ò¸«Á÷¤ë¡Ö¥¦¡¼¥¯¥¤¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£º£Æü¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉã¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£
¡¡º£½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤Ï5ËÜÎÝÂÇ¡¢15ÂÇÅÀ¤Ç2´§²¦¤Î³èÌö¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï½ÐÍè¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈËý¿´¤»¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿À®²Ì¤ò¤¤¤¤Ê¤êÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï22Ç¯½©°ÊÍè¡¢6µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö°ìÀï¤º¤Ä¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡¡¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë