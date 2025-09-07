「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）

北都からスター誕生だ。出世重賞を制したのは１番人気のショウナンガルフ。道中は後方で脚をためて勝負どころからロングスパート。直線は鞍上の左ステッキに応え、逃げ込みを図る２着馬をゴール寸前でかわし去った。史上１２人目、現役では７人目となる重賞Ｖ１００を決めた池添は「結構、外回す形になったけど、素晴らしく、長くいい脚を使ってくれた。しっかりしたポテンシャルを持っている」とパートナーをたたえた。

デビュー前から期待が大きく、落とせない一戦だった。「ここがすごく大事になってくると思っていた。結果を出せて、次へ進んでいけると思いますし、楽しみです」。満足げにした鞍上は「走りの筋肉の柔らかさ、柔軟性を高く評価していて、また成長してくれると思います」と、さらなる進化に期待を込めた。

連覇を飾った須貝師はレース５勝目。「あの位置からよく来たよね。短期放牧を挟み、ここを狙って函館に入厩させた。去年のマジックサンズと同じようなローテ」と狙ったレースを仕留めて誇らしげにした。

過去４頭の勝ち馬からはソダシが桜花賞を制し、マジックサンズはＮＨＫマイルＣ２着と３歳になってからも活躍。歴代の馬たちと比較して「遜色ない。よりも、ちょっと上。今の段階では」と評価する。この後は放牧へ。「一番賞金を持ったのでね。ソダシも桜花賞で結果が出ているので、どういうローテにするか。成長と具合を見ながら考えたい」。クラシックを見据え、先輩僚馬たちに続く。