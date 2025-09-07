¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡M16¡¡¡È¥Ý¥¹¥È¹ÃÈå¡É³¤ÌîÎ´»Ê¤¬ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ì¤Ð13ÀïÁ´¾¡
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò5Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï0¡½0¤Î2²ó¤Ë·è¾¡¤ÎÃæÁ°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£º£µ¨¡¢³¤Ìî¤¬ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿»î¹ç¤Ï13ÀïÁ´¾¡¤À¡£¹¥¥ê¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢6²ó¤Ë¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤ò¤±¤óÀ©¤Ç»É¤¹¹¥¼é¤â¸«¤»¤¿¡£Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤Î¸æÁ°»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿31¡£ÇÔ¤ì¤¿2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò4¤È¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2¤Ä¸º¤Ã¤Æ16¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÎÝ¿³¤¬¥¢¥¦¥È¤ò¥³¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£³¤Ìî¤¬6²ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ÇÍ¸¶¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ä¤¢¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÏÍ¸¶¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2¡½0¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª1»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ò¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎÌð¤Î¤è¤¦¤ÊÁ÷µå¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¾®¿¹¤ò»É¤·¤¿¡£ÂåÁö¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾®¿¹¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸¶¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£µ¨¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤àÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬µð¿Í¤ØFA°ÜÀÒ¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡ÖÆ²¡¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¿´¤¬¤±Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î88»î¹ç½Ð¾ì¤ÈÀµÊá¼ê¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£2²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î¾¡ÍøÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤«¤éÂÇ·â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡ÖÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤·¤Ð¤±¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¡ª¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¡£Íâ4Æü¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡£º£µ¨¡¢³¤Ìî¤¬ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï13ÀïÁ´¾¡¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥ê¡¼¥É¤Ç¡Ë¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Éâ¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ê¼éÈ÷¤Î¡Ë¥×¥ì¡¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÂÇÀþ¤ÎÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ´ÑÀï¤·¤¿¡È¸æÁ°»î¹ç¡É¤Ç5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜ¶È¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£²¿¤È¤«¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î31¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï16¡£¸¥¿ÈÅª¤ËÅê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë³¤Ìî¤¬¤½¤ÎÃæ¤ÇÍê¤â¤·¤¯Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë