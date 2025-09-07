巨人５−４中日（セ・リーグ＝６日）――巨人が逆転勝ち。

１点を追う九回、代打・坂本の適時打で追いつき、吉川の適時内野安打で勝ち越した。田中瑛が移籍後初勝利。中日は松山が今季初黒星を喫した。

◇

絶体絶命の状況だった。１点ビハインドの九回二死走者なし。マウンドには、今季ここまでセーブ機会で失敗がない中日の守護神、松山。あとアウト一つでゲームセットという窮地から、巨人打線が驚異の粘りを見せた。

先陣を切ったのは岡本。一死一塁で迎えたこの日の第５打席は、初球に代走の増田大が盗塁失敗。敗色がいっそう濃くなった状況で、４番打者はフォークボールをしぶとく左前へ運んだ。この一打が打線に勇気を与え、岸田が中前打、中山が右前打で続いた。

二死満塁とし、打席には代打の坂本。「もう打つしかない。思い切って振りにいくことだけを考えていた」。一振りに集中力を込め、１５５キロを中前へ運ぶ同点打とした。なおも続く満塁機で、吉川が勝ち越しの二塁内野安打。怒とうの５連打で松山に今季初黒星をつけ、吉川は「みんながつないで、こういう結果になった」と喜んだ。

先発の井上が序盤に崩れ、二回で０―４の劣勢となったが、打線の奮起と救援陣の粘りで覆した。力強い逆転劇を、阿部監督は「そういう力を持っていると僕は信じているし、だからこそ去年、優勝できた。（状況は）厳しいけれど、あきらめることなくみんなやっている」とたたえた。

阪神の優勝は目前だが、２位以下は混戦。シーズン最終盤に向け、阿部監督は試合前のミーティングで、「ここまで来たら、気持ちだぞ」とナインに呼びかけたという。熱い言葉に奮起し、選手たちがチームの底力を示した。（佐野司）