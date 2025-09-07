ナインティナイン岡村隆史（55）が4日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演。元トップアイドルとLINE友達であることを実名告白した。

車中で出演者らが移動しつつトークしている際、SixTONESジェシーの芸能人交友関係が広いことが話題になった。ジェシーがLINEの友達数が「1000件以上ですね」などと話し、次々と連絡先を知る大物芸能人の名をあげ、会話は盛り上がった。

その流れで、岡村が「みんな言い合おう。意外な人とLINEやり取りしてたりとか…」とふり、すぐ「俺、1人おるで。南野陽子さん」と自慢げに歌手で女優南野陽子（58）とのつながりを明かすと、ジェシーらは「すご〜い」と驚きの声をあげた。

すると松村沙友理が「ちょっと自慢できるのは…二階堂ふみちゃん」と先月メイプル超合金カズレーザーと結婚発表したばかりの女優の名をあげると、共演者から「お〜」という声があがった。

続いて、ナインティナイン矢部浩之は「岩下志麻さんかな。大昔のドラマで“ナインティナインのライブのビデオ見たい”とか言ってくれたりしてお貸しして、そこからメル友みたいになって。優しい人よね、すごく」と大物女優との交流を明かしていた。