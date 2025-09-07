SixTONESジェシー（29）が4日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」に出演。幅広い芸能界人脈を明かした。

車中で出演者らが移動しつつトークしている際、ものまね芸人コロッケが先月17日放送されたTBS系「情熱大陸」に出演した話題になった。コロッケが病気療養していた話になると、ジェシーが「その期間中、僕、（コロッケと）連絡とか取り合ってたんです」と明かした。そして「元気に笑顔でこういう顔（ものまねしている顔の写真）を送ってくださったりして」と続けると、NON STYLE井上裕介が「ジェシー君って、全芸能人と友達じゃない？」と突っ込んだ。

すると、ジェシーは「誰でもつながりますね」と豪語。「それこそ霜降り明星のせいちゃん（せいや）とは、普通に（ファミレスの）サイゼリヤに並びますし…2人で。鈴木福君と飲んだり」などと次々親しい芸能人の名前を出した。

井上が「LINE、何件？友達（の数）」と聞くと、ジェシーは「え〜、1000件以上ですね」。松村沙友理が「（交友関係の）年齢とか関係ないんですか？」と質問すると、ジェシーは「由紀さおりさんとか、高田純次さんとか…」と答えた。

井上が「一番すごい人は？」と突っ込んで聞くと、ジェシーは「みんなすごいんですけど、（多くの人が）あんまり連絡先知らないだろうな…ってかたは、（シンガー・ソングライター）の久保田利伸さん」と明かした。共演者らは口々に「え〜！」と驚き、車内が騒然としていた。