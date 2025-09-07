お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）が4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜午後10時）にゲスト出演。6000万円の借金をして建てたマイホームを公開し、借金の詳細を語った。

尾形は4日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜午後10時）で、前の家を売却した上で6000万円の借金をしてマイホームを建てたと明かして話題に。尾形の妻、あいさんは自身のインスタグラムで住宅メーカー「旭化成ホームズ」のヘーベルハウスのアカウントに新居が紹介されていると明かしている。

ヘーベルハウスの公式インスタグラムは「パンサー尾形さんの“俺と家族の家”をご紹介！ 約8カ月にわたる家づくり密着企画 『パンサー尾形、俺と家族の家建てます。』本日は、ついにご入居後のお住まいを公開します」と書き出し、新居の内装と部屋の写真を一気8枚も公開した。

続けて「重鉄の2階リビングで叶えた、開放感あふれる明るいLDK。天井高約3mのリビングは、大勢が集まることもある尾形さん家のこだわり。キッチンはヘーベルハウスのオリジナル仕様。冷蔵庫も隠せるパントリーで、すっきりとした空間に。階段下には愛犬ミクちゃんのための居場所。滑りにくいタイル床や全館空調で一年中快適に過ごせる工夫がいっぱい」とつづり、部屋のセールスポイントを明かした。

そして「尾形さんのスニーカーコレクションが並ぶ玄関収納や、奥様念願のアイロンスペース付き洗面所、娘さんとの衣裳部屋など、家族みんなの“好き”が詰まった住まいです」とつづった。