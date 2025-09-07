お笑いタレント東野幸治（58）が5日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1時）に出演。番組で共演するSnow Man渡辺翔太（32）の“東野化”について語った。

東野といえば、フジテレビ系「芸能人が考えた本気で考えた！ドッキリGP」で、Snow Man向井康二らへの「一生懸命やな」といったポジティブなコメントが、ファンの間で「東野パパ」と話題に。アイドルの“父親ポジション”として見られていることに驚いたという。

同番組で共演するアンタッチャブル柴田英嗣（50）からも「『伊藤家の食卓』で言ったら伊東四朗さんですよ」と言われ、「それがドーンって、ど真ん中に入って。あっ、ほんまや、俺、『伊藤家の食卓』を始めた伊東四朗さんの時と、年齢的に一緒やと思って…。あっなるほど、俺、伊東四朗さんや…。いいんやけど、ちょっと早くないかな…」と父親役に困惑しつつも、「優しいコメントを求められているんやな」と納得していたという。

そんな中、東野は昨年10月から、フジテレビ系「この世界は1ダフル」でMCとして渡辺とコンビを組むことに。当初は慣れないバラエティーに戸惑いもあった渡辺だが、次第に東野とも打ち解け、一緒にVTRを見て盛り上がるなど、バラエティーにも慣れていった。

しかし「（渡辺は）どっちかというと、ボケの感じのニン（個性）のアイドルの子なんよ。この間、収録中にゲストの方に言われてんけど、『ちょっといいですか、司会者の2人。どっちかがイヤなことを言ったら、どっちかがフォローしてくれませんか？』みたいな。『なんで2人でずっと悪口言ってるんですか？』って…」と指摘を受けた。

東野は、「天下のSnow Manに悪いねんけど、しょっぴー（渡辺）が“東野風味”に仕上がってきてんねん。『東野風味、強くないですか？ しょっぴー。あんまりよろしくないと思いますよ』って…」と言われたことを打ち明けた。

「しょっぴーと2人でギャーギャー、V（VTR）を見ながら『これダメじゃん』『これおかしいよ』とか言ってキャッキャキャッキャ言ってて、はたと気づいたんですけど、しょっぴー、つぶしてないかなと思って…」と渡辺の今後の方向性を心配。

渡辺本人にもその話をしたところ、渡辺は「実は、この間も『それスノ』のスタッフに言われたんですけど、『しょっぴーさ、東野さんと仕事をして、なんかコメント変わったよね。東野さんっぽいことを言ってるよね』って…」。TBS系の「それSnow Manにやらせて下さい」でも、スタッフから同様に“東野化”の指摘を受けたことを明かしたという。

「本人はボケの子やから、笑顔で言うねんけど、『いや、違うで、しょっぴー。それ、やったらあかんって注意されてるねんで』って…。だから申し訳ないなというか。本人は楽しくしゃべってるねんけど…」としつつ、「伊東四朗になるべきか、このままやっていくべきか、どうしたもんかな、みたいな…」と頭を悩ませていた。