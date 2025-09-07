兄弟漫才コンビ「サカイスト」のまさよし（46）が5日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」（金曜深夜0時30分）に出演。ダウンタウン浜田雅功（62）からの“仕打ち”を明かした。

まさよしは、「ちょっと待ってくださいよ！ みんな聞いてください。木曜日の話なんですけど…」と切り出した。

「（浜田から）『ジンギスカン食べるから来いや』って連絡があったんです。水曜日の夜に。『明日、お前何してんねん』って」と言うと、浜田も「したした。『木曜日何もないです』って言うから」とうなずいた。

しかし、まさよしは、「何もないです。とはいえ、俺、福岡に住んでるんですよ。そんな急に、『明日ジンギスカン食うから来いや』は、おかしいやないですか、どう考えても。福岡の距離感、どう思ってます？ （横浜市にある）緑山スタジオじゃないんですよ、俺。ちょっと遠いけど…みたいな感覚じゃないんですよ。福岡なんですよ」と訴えた。

「『休みやったら来れるやろ！』って言われて、急いで電話切ってチケット取って、木曜日、朝イチで福岡から東京に来たんですよ。そしたら、この人（浜田）、『腹痛い』って言って来なかったんですよ！ 呼びつけて来ないって、むちゃくちゃやん！」と、浜田が現れなかったことを明かした。

「（チケット代を）実費で払って。怖いて！ 俺、もうびっくりしたんやから」と言い募るまさよしに、周りの浜田軍団も「それはブチギレていい」と大笑い。

まさよしは、かつて「今いくよ・くるよ」に弟子入りしていたこともあって礼儀を重んじており、福岡で浜田への手土産も購入して持参。「お土産ぐらい持っていった方がいいと思って…。おやじ（浜田）と一緒に食べようかなと思って持っていったのに、博多で買って、博多に持って帰ったんですよ！」と苦笑した。

しかも、金曜日は福岡で仕事があったため、すぐに福岡へ戻り、「帰らなあかんから。で、また（ラジオで）きょう東京来てるねん。どういうことなん！」と憤慨して笑いを誘っていた。