¡Ú£Ä£Ä£Ô¡ÛÊ¿ÅÄ°ì´îàÆ±»Öá¤Î¶¨ÎÏ¤Ç£Ë£Ï¡Ý£ÄËÉ±ÒÀï²óÈò¡ÖÉ¬¤º¤³¤Î¥Ù¥ë¥ÈÍî¤È¤·¤Æ¡¢Âè£²»î¹ç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£¶Æü¤Î²£ÉÍ¥é¥¸¥¢¥ó¥È¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢£Ë£Ï¡½£ÄÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤ÎÊ¿ÅÄ°ì´î¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÄ©Àï¸¢¡Ê¤¤¤Ä¤É¤³¸¢¡Ë¡×¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î£³£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤¿Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¨¤²¤ë¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡¢¥¢¥ó¥È¡¼¥Ë¥ªËÜÂ¿¤È¤Î£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â×´§°ÊÁ°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á°ºÂ¤ÎÂè£²»î¹ç¤¢¤¿¤ê¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âÊ¿ÅÄ¤Ï²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè£²»î¹ç¸å¤ËÉÔºß¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ã¤È¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤¤¿Ê¿ÅÄ¤¬²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡£ÍÙ¤ê¤òÉõ°õ¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÅ°¤·¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤â½½È¬ÈÖ¤Î¥Ñ¥ó¥ÄÃ¦¤®¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜÂ¿¤Î·è»à¤ÎÀâÆÀ¤ò¼õ¤±¤¿£²¿Í¤Ï³ÐÀÃ¡£Ê¿ÅÄ¤ÏÍÙ¤ê¡¢£Ô¥Ð¥Ã¥¯£±Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤ÇÄ·¤Í²ó¤Ã¤¿¡£¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢Ê¿ÅÄ¤¬ËÜÂ¿¤òÊÑ·¿¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¡¢½ªËë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢µÞ¤¤¤Çµ¢¤ê»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤ëÊ¿ÅÄ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¸¢¤òÍ¤·¤¿ÈÓÌîÍºµ®¡¢ÀÐÅÄÍµ±¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡££Ä£Ä£Ô¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¸¢¤ò½êÍ¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¬Àë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ëü»öµÙ¤¹¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤ÈËÜÂ¿¤¬¹çÂÎ¹¶·â¤Ç£²¿Í¤òÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤Ï¡¢Ê¿ÅÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ÏÂè£²»î¹ç¤Î¸Ø¤ê¤À¤è¡£¤ªÁ°¤¬¤¤¤¯¤é¥á¥¤¥ó¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏàÂè£²»î¹ç¥á¡¼¥Èá¤À¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÁ°¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¤ªÁ°¤¬Ä¹¤¯¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤½¤ì»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢µ¢Âð¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²¶¡¢Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤³¤Î¥Ù¥ë¥ÈÍî¤È¤·¤Æ¡¢Âè£²»î¹ç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤È²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÆ¨Áö·à¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£