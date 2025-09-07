¡Ú£Õ¡¼18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆæÂ¿¤ÌîµåÂç¹ñ¥¥å¡¼¥Ð¡Ä£Õ¡¼18À¤Âå¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¼Â¾ð
¡¡²Æì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè£³£²²ó£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡Ý£±£¸¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï£·Æü¤Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°£³¤«¹ñÌÜ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ³ÆÀ¤Âå¤Ç¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¶¯¹ñ¤À¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥Ð¡££Õ¡½£±£¸¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆñÅ¨¤À¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò·óÈ÷¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµá¤á¡¢ËÜ¾ì£Í£Ì£Â¤«¤é¤âÃæÆîÊÆÃ´Åö¤Î¥¹¥«¥¦¥È´Ø·¸¼Ô¤¬Ä¾¡¹¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÊÆ¹ñË¡¿ÍÁÈ¿¥¤ËÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥«¥¦¥È³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ì´ðËÜ¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¥¥å¡¼¥ÐÁª¼ê¤ò»ë»¡¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¸«¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢»ë»¡¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¹ñ³°¤Ë¸Â¤é¤ì¡ÖÀ¤³¦³Æ¹ñ¡×¤¬½¸¤¦¹ñºÝÂç²ñ¤Ï¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤Ä¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤«¤Ê¤¦¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë£Õ¡½£±£¸À¤Âå¤¬¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÁª¼ê¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌÌäÂê¡££Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë£±£°Âå¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¡¢£Õ¡½£±£¸À¤Âå¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¾Íè£Í£Ì£Â¹Ô¤¤òË¾¤á¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ËÍË¾Áª¼ê¤Ï£±£´¡Á£±£µºÐ¤Î»þ¤ËË´Ì¿¤·¤Æ¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î¥á¥¥·¥³¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¤Ë²¿Ç¯¤«ÂÚºß¤·¡¢¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏË´Ì¿¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁÈ¿¥¤äÂç¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Ë´Ì¿Àè¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÏËè½µà¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»î¹ç¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤ê¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¡×¡£ÆüËÜ¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢£Í£Ì£Â¤ä¹ñ³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¡¢¹ñ³°¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æà¤¹¤°¤Ëá¥¥å¡¼¥Ð¹ñ³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤«¤Ê¤¦¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ì¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤¬¹ñ³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºßÀè¤Î»þ´Ö¤ò´Þ¤á£²£´»þ´Ö¡¢Ë´Ì¿ËÉ»ßÌÜÅª¤È¤·¤¿´Æ»ëÂÎÀ©²¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆæÂ¿¤ÌîµåÂç¹ñÁê¼ê¤Ë¡¢£Õ¡½£±£¸»øÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£