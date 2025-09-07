女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する吏南（１８）が、トラウマを克服し、アーティスト王座取りへ弾みをつけた。

ヘイトの小波＆フキゲンです★と組んで、１０日の東京・後楽園ホール大会で同王者のスターライト・キッド＆ＡＺＭ＆天咲光由に挑戦する吏南。王座戦を控えた６日の横浜武道館大会では、新人の儛島エマと対戦。７月の若手主体興行「ＮＥＷ ＢＬＯＯＤ（ＮＢ）」板橋大会では、エマとの試合中に負傷。試合後に救急搬送され、約３週間の欠場を強いられた。

復帰後に出場した真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」で吏南は準決勝まで進出する活躍を見せ、アーティスト王座挑戦前に自身からエマとの試合を要請し、試合が組まれたという。

試合が始まると、エマからドロップキックとエルボー連打を受けきった吏南は、強烈なドロップキック１発を浴びせ黙らせた。それでもくらいついてくるエマに吏南は、ダブルニードロップを発射。最後は得意のＰｉｎｋ♡Ｄｅｖｉｌで仕留め、３カウントを奪った。

試合後バックステージに現れた吏南は「今日は約２か月前のＮＢで私がケガして、最後までできなかった試合。もちろん私もこの試合するの、すごい怖かったよ。ただ、エマはもっと怖かったでしょ。でも、起きたことはもうしょうがないからさ、これを変えていけるかは、うちら次第だと思ってる。エマには私から、１つ課題を出してやるよ。お前はまずＮＢでテッペンを取れ。話はそれからだ」と後輩に課題を課した。

この日の勝利で王座取りに弾みをつけた吏南は「私は次アーティスト取りに行く。特にＡＺＭには５★ＳＴＡＲで２回とも負けてるから、次の後楽園、しっかりリベンジしたいと思ってるよ。次チャンピオンになるのは、ヘイトの私たちだ」と宣言した。