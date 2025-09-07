ゴルフ5レディス初日

女子ゴルフの国内ツアー・ゴルフ5レディス初日が6日、千葉・GOLF5Cオークビレッヂ（6505ヤード、パー72）で開催された。今試合は前日5日の第1日が荒天で中止になり、2日間36ホールの短縮競技に変更。その状況下、今年の日本女子アマチュア選手権を制した中澤瑠来（なかざわ・るな）が、1イーグル、5バーディー、2ボギーで回って67の5アンダーとし、首位に3打差の9位につけた。過去、4度不合格になっているプロテストを今年も受験するが、勝てばテスト免除でJLPGA（日本女子プロゴルフ協会）会員としてツアー出場資格を得られる。残り18ホール。22歳の中澤が勝負に出る。

ピン右から3メートル。中澤が最終18番パー4でのバーディーパットをカップ左に外した。ギャラリーからは「惜しい」の声が一斉に上がったが、本人は淡々としていた。

「悪いストロークじゃないし、『外れちゃたな』と思ったぐらいです。全体的にはショットが良かったです。クラブを短く持って距離を合わせることもできましたし、（キャディーをしてくれた）コーチといいマネジメントもできました」

中澤は埼玉栄高出身で、竹田麗央や神谷そら、川崎春花と同じダイヤモンド世代の22歳。埼玉・東松山CCの研修生として今も午前中はポーターなどの仕事をこなしながら、プロを目指している。プロテストは今年で5度目となるが、日本女子アマチュア選手権に優勝したことで、プロテストは11月の最終から挑戦できることになっている。

文字通りの実力者で前週のニトリレディスでも第2日を終えて、首位に1打差の4位につけていた。ただ、決勝ラウンドで崩れて最終的には50位。その現実も踏まえて、中澤は言った。

「まだ、プロと比べて体力が不足していますので、正直（短縮競技は）プラスに考えています。ただ、優勝や順位は結果なので、目の前の一打に集中し続けてそれが優勝につながったらうれしいです」

残り18ホールで首位とは3打差。ミラクルを起こせば、これまでの苦労が一気に報われる。



（THE ANSWER編集部）