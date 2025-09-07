マンCと契約延長

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）で、イングランド女子マンチェスター・シティに所属する長谷川唯が、クラブと2年間の契約延長を締結。自身のサインを記す映像が公開されると、意外な技術にファンの視線が集まっている。

なでしこ屈指のテクニシャンで知られる長谷川の“手”に熱視線が注がれた。

所属するマンCと2029年までの契約を結んだ中、自身の身長より大きなタッチパネルの前に現れると、右手人差し指でスラスラと名前を記した。漢字のフルネームを書き終えると、パネルの横でポーズをとった。

クラブの公式Xが実際の映像が公開すると、ファンの視線は達筆な文字に集中。X上には「指で書いてるにしては字綺麗すぎやろ笑」「字めっちゃ綺麗だな」「手でそんなに綺麗に書けるのすごない？」「タッチパネルに書くサインでいちばん綺麗」「どうやったらそんな上手く書けるんだ」「指で！？」「画面に名前書くのも慣れたもんやなー」と、驚きの声が相次いでいた。

長谷川は今季で海外挑戦6シーズン目に突入。2022-23シーズンから所属するマンCでは中盤の主力を担い、昨季はファン投票によってクラブ年間最優秀選手にも輝いた。



（THE ANSWER編集部）