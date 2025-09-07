志田千陽と乃木坂46のライブに

卓球の五輪2大会連続団体銀メダルメンバー・平野美宇が6日にインスタグラムを更新。バドミ ントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルを獲得した志田千陽と、アイドルグループ「乃木坂46」のライブを楽しんだことを報告した。

2人は以前から乃木坂46のファン。真夏の全国ツアーを訪れたようで、平野はインスタグラムに「ちーちゃんと乃木坂46さんのLIVEへ 皆さん可愛すぎて、終わった後も可愛かったねと感想が止まらず、、笑 幸せな時間でした」と記し、2ショット写真も投稿した。

別の投稿では、ライブ後に2人がメンバーに挨拶したことを報告。平野と志田が“センター”の位置で、乃木坂メンバーに囲まれての記念撮影も行っていた。平野は「LIVEが終わった後お忙しい中ご挨拶とお写真まで撮っていただきました 乃木坂46の皆さんありがとうございました 乃木坂の詩は昔から何度聞いても心に響きます 後ろを向くな正面を見ろ！ですね」とつづった。

ファンからは「お2人とも大好きです」「貴重写真ありがとうございます」「美宇ちゃんと志田さんもアイドルに負けないくらいかわいいです！」「いつでも乃木坂46に入れそう」「可愛いコンビ」などと書き込まれた。



