ポイントは内外装ともにメッキとブラックのハーモニー トヨタ アルファード【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナープロフィール
お名前：祭男（まつりおとこ）
年齢：60代
車両名：トヨタ アルファード
年式：令和元年式
型式：DBA-AGH30W
主な使用シーン：レジャー
所有歴：５年
年間走行距離：9000km（撮影時点）
※本記事は編集部へ寄せられた内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
娘さんの出産によって「大きい車が欲しい」となって、購入。ただし「大きすぎる」と言われてしまい、祭男さんがご自身で乗るようになったとのこと。“ちょうど良いサイズ”って、ご本人にしかわからなかったりしますよね。ぜひ乗り続けてください。
ノーマルから変えた経緯
「ただ純正で乗るのは嫌だった」という想いと、YouTubeでの“アルヴェルオーナーズ”からの刺激でカスタムを始めた。カスタム熱の高い発信はカスタムユーザーを刺激するものですよね！
良い点・こだわりのポイント
レイズの20インチの鍛造ホイールをご本人は例に挙げていますが、メッキの使い方がとっても大きなポイント。バランスの良い仕上がりで、今後にも期待しちゃいますね！
外装関係
エグゼブティブラウンジのモデリスタがベース。
メッキパーツをフロントで増やしている。
一方で、目立ちすぎる場合は同色系で目立たないようにし、バランスをとっている。近くで見れば気づく、さり気ないオシャレも見逃せない。
内装関係
D.A.D
フロアマットまで全てやった
ハンドル：オーバル
外装のフロント周りと同じく、メッキを多用していて、ゴージャスな雰囲気。ただしブラック部分の割合も高めで、落ち着きも取り入れているところに感心させられる。
足回り
サスペンション：ブリッツ ローダウンサス
ブレーキキャリパー：ブリッツ
ホイール
ホイール：RAYS VMF 20インチ
エンジン関連の変更点
ストラットバー
次に変えたいポイント
「特になし」とのことだが、期待したい。